Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

Son günlerde Real Madrid'den James Rodriguez ile anılan Galatasaray'ın gündemine bir dev isim daha girdi.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılıların bir başka dünya yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Hırvat yıldız için devrede olduğunu ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüştüğünü yazdı.
Söz konusu haberde görüşmenin olumlu geçtiği ve Barcelona'lı Rakitic'in Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ifade edildi.
SEVILLA'YI BEKLİYOR
Eşi İspanyol olan Ivan Rakitic'in Barcelona'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi düşündüğü ve geri dönüş almasının ardından Aslan'a cevap vereceği vurgulandı.
Katalan kulübünün yeni yapılanması doğrultusunda aralarında Luis Suarez'in de olduğu bazı oyuncuların kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Barça'nın bu oyuncular için ne kadar bonservis isteyeceği bilinmiyor.
YENİDEN LİSTEDE
Galatasaray, Schalke'de oynadığı dönemde de Rakitic'i almak istemiş ancak oyuncu Sevilla'nın yolunu tutmuştu.
Hırvat yıldız, orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın radarına bir kez daha girdi. (Fotomaç)