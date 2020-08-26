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Dünya yıldızı 'a! denirken...

çalışmalarını sürdüren 'da öncelik orta saha transferi. Aslan, geçtiğimiz sezon Falcao transferinde olduğu gibi tüm dünyada ses getirecek bir transferin peşine düştü. İtalyan gazeteci , sarı-kırmızılıların denirken bir başka dünya yıldızı ile görüşme halinde olduğunu yazdı. İşte bu transferin detayları...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 08:31 Son Güncelleme: 26.8.2020 08:34 ABONE OL
Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

Son günlerde 'den ile anılan 'ın gündemine bir dev isim daha girdi.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılıların bir başka dünya yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

İtalyan gazeteci , 'ın Hırvat yıldız için devrede olduğunu ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüştüğünü yazdı.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

Söz konusu haberde görüşmenin olumlu geçtiği ve 'lı Rakitic'in 'dan düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

SEVILLA'YI BEKLİYOR

Eşi İspanyol olan Ivan Rakitic'in 'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi düşündüğü ve geri dönüş almasının ardından Aslan'a cevap vereceği vurgulandı.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

32 yaşındaki oyuncunun 'yla olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında sona eriyor.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

Katalan kulübünün yeni yapılanması doğrultusunda aralarında 'in de olduğu bazı oyuncuların kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Barça'nın bu oyuncular için ne kadar bonservis isteyeceği bilinmiyor.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

YENİDEN LİSTEDE

, 'de oynadığı dönemde de Rakitic'i almak istemiş ancak oyuncu Sevilla'nın yolunu tutmuştu.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...

Hırvat yıldız, orta sahayı güçlendirmek isteyen 'ın radarına bir kez daha girdi. (Fotomaç)

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Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...
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