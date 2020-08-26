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Transferde son dakika: 'dan 'a çalım! ...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , bir yandan da genç isimleri kadrosuna katmayı amaçlıyordu. Siyah-beyazlılara 'dan kötü haber geldi. Beşiktaş'ın istediği Bolusporlu , Kasımpaşa'yı tercih etti.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:01 ABONE OL
Transferde son dakika: Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çalım! Yasin Dülger...

Kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bedelsiz veren Kasımpaşa'dan bu kez hücum hattına takviye geldi.

Ajansspor'un haberine göre Paşa, Boluspor'dan ayrılan sol kanat Yasin Dülger'le anlaştı. Yasin'in transferinde Kasımpaşa CEO'su Serkan Rençber'in oyuncuyu istediği etkili oldu.

NEVŞEHİR'DE KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcu 17 maçta oynarken 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Öte yandan Yasin Dülger geçen sezon Beşiktaş ve Kasımpaşa izleme ekibi tarafından takibe alınmıştı.

NAZİLLİ'NİN KARİYERİNE ETKİSİ
2018/2019 sezonunu Nazilli Belediyespor'da kiralık olarak geçiren Yasin Dülger performansıyla transferin o dönem gözdesi olmuştu. Yasin, 28 maçta; 16 gol, 15 asist ile 31 gole etki sağlamıştı.

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Transferde son dakika: Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çalım! Yasin Dülger...
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