2020-2021 sezonu Milli Maçlar ne zaman? A Milli Takım maç programı ile Milli maçlar ne zaman oynanacak?

Liglerin yeni sezonu için heyecan dorukta! Geçtiğimiz gün Süper Lig fikstürü belirlenirken şimdi ise futbolseverlerin gözü Milli maç tarihlerine çevrildi. A Milli Takım programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yaptığı açıklama ile duyurulmuş ve ilk karşılaşmanın Macaristan ile gerçekleşeceği bildirilmişti. Peki, 2020 Milli maçlar ne zaman? 20200 A Milli Takım maç programı ile milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar…
A Milli Takım maç programı geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. 2020-2021 sezonunda gerçekleşecek Türkiye maçlarının ilk karşılaşması Macaristan ile olacak. Futbolseverler milli maçlar ne zaman sorusuna yanıt arıyor…
A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;
Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ
3 Eylül 21:45
Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ
6 Eylül - 21:45
Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ
7 Ekim - Saati belli değil
Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ
11 Ekim - 21:45
Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ
14 Ekim - 21:45
Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ
11 Kasım - Saati belli değil
Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ
15 Kasım - 19:00
Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ
18 Kasım - 21:45