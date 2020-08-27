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2020-2021 sezonu Milli Maçlar ne zaman? A maç programı ile Milli maçlar ne zaman oynanacak?

fiktürünün belli olmasının ardından vatandaşlar tarihleri için araştırmalarına başladı. 2020-2021 UEFA maçlarının A programı geçtiğimiz günlerde tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Buna göre; 2020 Milli maçlar ne zaman? 20200 A Milli Takım maç programı ile milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.8.2020 13:45 ABONE OL
2020-2021 sezonu Milli Maçlar ne zaman? A Milli Takım maç programı ile Milli maçlar ne zaman oynanacak?

Liglerin yeni sezonu için heyecan dorukta! Geçtiğimiz gün fikstürü belirlenirken şimdi ise futbolseverlerin gözü tarihlerine çevrildi. A programı tarafından yaptığı açıklama ile duyurulmuş ve ilk karşılaşmanın Macaristan ile gerçekleşeceği bildirilmişti. Peki, 2020 Milli maçlar ne zaman? 20200 A Milli Takım maç programı ile milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Takım maç programı geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. 2020-2021 sezonunda gerçekleşecek Türkiye maçlarının ilk karşılaşması Macaristan ile olacak. Futbolseverler milli maçlar ne zaman sorusuna yanıt arıyor…

2020-2021 sezonu Milli Maçlar ne zaman? A Milli Takım maç programı ile Milli maçlar ne zaman oynanacak?

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Türkiye-Macaristan ULUSLAR LİGİ
3 Eylül 21:45

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ
6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ
7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ
11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ
14 Ekim - 21:45

2020-2021 sezonu Milli Maçlar ne zaman? A Milli Takım maç programı ile Milli maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ
11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ
15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ
18 Kasım - 21:45

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2020-2021 sezonu Milli Maçlar ne zaman? A Milli Takım maç programı ile Milli maçlar ne zaman oynanacak?
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