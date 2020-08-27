2020-2021 sezonu Milli Maçlar ne zaman? A Milli Takım maç programı ile Milli maçlar ne zaman oynanacak?

Liglerin yeni sezonu için heyecan dorukta! Geçtiğimiz gün Süper Lig fikstürü belirlenirken şimdi ise futbolseverlerin gözü Milli maç tarihlerine çevrildi. A Milli Takım programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yaptığı açıklama ile duyurulmuş ve ilk karşılaşmanın Macaristan ile gerçekleşeceği bildirilmişti. Peki, 2020 Milli maçlar ne zaman? 20200 A Milli Takım maç programı ile milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Takım maç programı geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. 2020-2021 sezonunda gerçekleşecek Türkiye maçlarının ilk karşılaşması Macaristan ile olacak. Futbolseverler milli maçlar ne zaman sorusuna yanıt arıyor…