Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'tan Muslera sözleri!

"MUSLERA'YLA KONUŞMADIM"

Buraya gelmeden önce zamanım olmadı, Muslera'yla konuşamadım. Ancak kendisini tanıyorum çok büyük bir karakter, çok büyük futbolcu. Lugano'yla konuşma fırsatım da çok olmadı ama kendisi çok büyük bir referans. Hazır hissediyorum kendimi, zaten hazır olmasaydım buraya gelmezdim. Sahada; hayatınızı her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynayabilmek için her şeyden biraz olması gerekiyor sizde.