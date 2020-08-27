Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'tan Muslera sözleri!

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'nin yeni transferi 'tan sözleri!

'nin Las Palmas'tan kadrosuna kattığı Uruguaylı stoper , basın toplantısı düzenledi. Genç stoper, hakkında itirafta bulunurken, vatandaşı hakkında da konuştu. İşte Lemos'un sözleri...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 14:56 Son Güncelleme: 27.8.2020 14:58 ABONE OL
Lemos'tan Muslera sözleri!

'nin en büyük kulübünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana gerçekleştirilmiş olan bu güzel karşılama için teşekkür ederim. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulübün tarihini çok iyi biliyorum.

Lemos'tan Muslera sözleri!

Çok küçük yaşlardan beri Türk futbolunu ailemle takip ederdim. Kulübün büyüklüğünü biliyordum. 'yla da konuştum. Benim için çok iyi bir adım olacağını kendisi de söyledi.

Lemos'tan Muslera sözleri!

Bir insanın kendisinden bahsetmesi çok zordur. Genel olarak şunu söyleyebilirim; teknik bir stoperim, topla çıkmayı çok severim, agresif bir oyuncuyum. Buraya elimden gelenin en iyisini kazanmak için geldim. Bu kulüp her zaman kupaları kazanmalıdır.

Lemos'tan Muslera sözleri!

aslında biraz karmaşık bir spordur. Belki mental olarak hazır olmadığım dönemler oldu. En son 2. Lig'inde oynadım. Orada oynama sebebim; futbolcu olduğumu hatırlamak istememdi. Şu an her anlamda hazırım.

Lemos'tan Muslera sözleri!

"BARCELONA'DAN RESMİ TEKLİF..."
'dan resmi bir teklif almıştım ama o zaman çok gençtim. Benim amacım oynayarak kendimi göstermekti. çok büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verebiliyorsunuz. Şimdi büyük bir kulüpteyim.

Lemos'tan Muslera sözleri!

Emre Belözoğlu gerçekten çok büyük bir kaptan. Ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu da kariyerinde gösterdi. Süreç başından beri kendisi benimle ilgilendi. Onun güvenine ve teknik ekibimizle başkanımızın güvenine teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.

Lemos'tan Muslera sözleri!

"MUSLERA'YLA KONUŞMADIM"
Buraya gelmeden önce zamanım olmadı, 'yla konuşamadım. Ancak kendisini tanıyorum çok büyük bir karakter, çok büyük futbolcu. 'yla konuşma fırsatım da çok olmadı ama kendisi çok büyük bir referans. Hazır hissediyorum kendimi, zaten hazır olmasaydım buraya gelmezdim. Sahada; hayatınızı her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynayabilmek için her şeyden biraz olması gerekiyor sizde.

Lemos'tan Muslera sözleri!

Derbi maçlarını izlerdim. Çok çekişmeli maçlar olurdu. Kavgaların yaşandığı büyük bir rekabet olurdu. Büyük takımların zaten böyle tutkulu taraftarı olur. Buradaki karşılanma şeklinden biraz şaşırdım. Çok mutlu oldum. Onlara geri dönüş olarak kupalar kazanmak istiyorum.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'tan Muslera sözleri!
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