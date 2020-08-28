A Milli Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'deki Sırbistan maçları için aday kadrosu belli oldu. Mert Hakan Yandaş ve Orkun Kökçü ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda kendilerine yer buldu.



İŞTE DAVET EDİLEN İSİMLER



KALECİ

Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET

Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalarını bu tesiste sürdürecek.