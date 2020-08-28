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ameliyat edildi

ekibi 'da forma giyen 37 yaşındaki ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, dün ağırladıkları 'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kolu kırılan Brezilyalı oyuncunun ameliyat edildiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 15:15 ABONE OL
Dani Alves ameliyat edildi

Brezilya ekibi Sao Paulo'da forma giyen 37 yaşındaki Dani Alves ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün ağırladıkları Athletico Paranaense'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kolu kırılan Brezilyalı oyuncunun ameliyat edildiği duyuruldu.

Sao Paulo'nun internet sitesine konuşan kulüp doktoru Jose Sanchez, Alves'in tamamen iyileşmesinin ne zaman olcağını bilmediklerini fakat kısa sürede eski haline dönmesini beklediklerini belirtti.

Daha önce Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain (PSG) gibi takımlarda forma giyen Alves, Brezilya ekibine geçen yıl katılmıştı.

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Dani Alves ameliyat edildi
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