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'ye gol makinesi! 'a geliş tarihi belli oldu

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , savunma ile birlikte forvet hattında da alternatifli bir kadro kurmak için girişimlerde bulunuyor. Enner , Mame Thiam ve gibi hücum oyuncularını kadrosuna katan Kanarya, santrfor pozisyonu için flaş bir ismi gündemine aldı. ve oynadığı kulüpte gol rekorları kıran yıldız ismin, 'a geliş tarihi de belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 07:50 Son Güncelleme: 28.8.2020 08:00 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

şampiyonu , hız kesmiyor. 'a önceki gece inen Enner ile birlikte 8 nokta transfere imza atan sarı-lacivertliler, yine golcü bir isimle anlaşma aşamasına geldi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

futbolunun yıldız ismi Eran Zahavi ile görüşmelerde somut adımlar atan ve büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın kısa süre içinde bu transferi de açıklayacağı ileri sürüldü.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

5. sezonuna girdiği Guangzhou ile sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya da bonservis ödenmemesi için temasların sürdüğü öğrenildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

ÇİN'E DAMGA VURDU

Uluslar Ligi'nde 4 ve 7 Eylül'de oynanacak maçlar için Milli Takımı'nın kampına katılan Zahavi'nin bu karşılaşmaların ardından 'a geleceği belirtildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Profesyonel kariyerine ülkesinde Hapoel 'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Ironi Ramat, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou formaları giydi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Ligi'nde attığı gollerle son 4 sezona damga vuran tecrübeli oyuncu, özellikle geçtiğimiz yıl zirve yaptı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Zahavi, forma giydiği 28 lig maçında 29 kez fileleri havalandırdı ve rekorunu kırdı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

İSRAİL' iN VAZGEÇİLMEZİ

Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Zahavi, EURO 2020 Elemeleri'nde çıktığı 10 maçta 11 gol attı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

426 MAÇTA 259 GOL!

Maccabi, Hapoel, Palermo ve Guanzhou ile 426 resmi karşılaşmaya çıkan Zahavi, tam 259 gol sevinci yaşadı. İsrailli futbolcu, 58 de asist yaptı. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'ye gol makinesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
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