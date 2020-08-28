Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren takımlar yaz transfer sezonunda gelecek sezon için kadro güçlendirmeye ve yeni isimleri renklerine bağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor kulübü Loic Remy ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını son dakika haberi olarak duyurdu. Bu son dakika gelişmesiyle birlikte sporseverler yeni transfere ilişkin Loic Remy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Sorularını merakla araştırmaya başladı.

LOIC REMY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Çaykur Rizespor'un yeni transferine ilişkin merak edilen Loic Remy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;