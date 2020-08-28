Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren takımlar yaz transfer sezonunda gelecek sezon için kadro güçlendirmeye ve yeni isimleri renklerine bağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor kulübü Loic Remy ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını son dakika haberi olarak duyurdu. Bu son dakika gelişmesiyle birlikte sporseverler yeni transfere ilişkin Loic Remy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Sorularını merakla araştırmaya başladı.
Çaykur Rizespor'un yeni transferine ilişkin merak edilen Loic Remy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Loïc Rémy (d. 2 Ocak 1987, Rillieux-la-Pape), Santrafor evkinde forma giyen Martinique asıllı Fransız Millî futbolcudur. Fransa millî takımınde forma giymektedir.
Rémy, futbola Lyon'un ASPTT Lyon takımında başlamıştır.
Olympique Lyonnais
Sonra Lyon Akademik Futbol Takımı'nda futbola devam etmiştir. Orada altı yıl geçiren Rémy, 2004 yılında Olympique Lyonnais takımında profesyonel olmuştur. Orada üç yıl geçiren Rémy, 2007-08 sezonunun ikinci yarısında RC Lens'e kiralık olarak gitmiştir.
RC Lens
2007-08 sezonunun ikinci yarısında RC Lens'e kiralık olarak forma giymişyir.
OGC Nice
Nice, Rémy'i 2008-2009 sezonunda almış ve Rémy, iki yıl içerisinde 26 gol atıp kendini göstermiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı takımların transfer listelerine de girmeyi başarmıştır. Rémy, 2010 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur
Queens Park Rangers
13 Ocak 2013 tarihinde 10 milyon Euro'ya ingiliz kulübüne transfer oldu. Sezon sonunca da Newcastle United'a kiralandı,
Olympique de Marseille
2010 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur ve beş yılıık sözleşme imzalamıştır. Sağlık sorunları nedeniyle başlarda oynayamasa da sonrasında ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuştur.
Chelsea FC
2014 yılı yaz transfer döneminde Chelsea'ya transfer olduğu resmi olarak açıklanmıştır
Başarılar
Lyon
Ligue 1 (2): 2007, 2008
Trophée des champions (1): 2006
Chelsea
Premier League (1): 2015