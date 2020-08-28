Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

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’de mücedele eden takımlar yaz transfer sezonunda önümüzdeki lig maratonu için kadrolarına yeni isimleri katmaya devam ediyor. Bu bağlamda Karadeniz ekibi tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Bu son dakika haberinin ardından futbolseverler tecrübeli oyuncuya ilişkin Loic Remy kimdir, kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Loic Remy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.8.2020 19:12 Son Güncelleme: 28.8.2020 19:12 ABONE OL
Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren takımlar yaz transfer sezonunda gelecek sezon için kadro güçlendirmeye ve yeni isimleri renklerine bağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda kulübü ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını son dakika haberi olarak duyurdu. Bu son dakika gelişmesiyle birlikte sporseverler yeni transfere ilişkin Loic Remy kimdir, kaç yaşında, , hangi takımlarda oynadı? Sorularını merakla araştırmaya başladı.

LOIC REMY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Çaykur Rizespor'un yeni transferine ilişkin merak edilen Loic Remy kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Loïc Rémy (d. 2 Ocak 1987, Rillieux-la-Pape), Santrafor evkinde forma giyen Martinique asıllı Fransız Millî futbolcudur. Fransa millî takımınde forma giymektedir.

KARİYERİ

ASPTT Lyon

Rémy, futbola Lyon'un ASPTT Lyon takımında başlamıştır.

Olympique Lyonnais

Sonra Lyon Akademik Futbol Takımı'nda futbola devam etmiştir. Orada altı yıl geçiren Rémy, 2004 yılında Olympique Lyonnais takımında profesyonel olmuştur. Orada üç yıl geçiren Rémy, 2007-08 sezonunun ikinci yarısında RC Lens'e kiralık olarak gitmiştir.

Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

RC Lens

2007-08 sezonunun ikinci yarısında RC Lens'e kiralık olarak forma giymişyir.

OGC Nice

Nice, Rémy'i 2008-2009 sezonunda almış ve Rémy, iki yıl içerisinde 26 gol atıp kendini göstermiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı takımların transfer listelerine de girmeyi başarmıştır. Rémy, 2010 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur

Queens Park Rangers

13 Ocak 2013 tarihinde 10 milyon Euro'ya ingiliz kulübüne transfer oldu. Sezon sonunca da Newcastle United'a kiralandı,

Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Olympique de Marseille

2010 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur ve beş yılıık sözleşme imzalamıştır. Sağlık sorunları nedeniyle başlarda oynayamasa da sonrasında ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuştur.

Chelsea FC

2014 yılı yaz transfer döneminde Chelsea'ya transfer olduğu resmi olarak açıklanmıştır

Başarılar

Lyon

Ligue 1 (2): 2007, 2008
Trophée des champions (1): 2006

Chelsea

Premier League (1): 2015

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Loic Remy kimdir? Çaykur Rizespor’un yeni transferi Loic Remy kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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