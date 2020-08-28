Quaresma'dan Brezilya kulüplerine yeşil ışık!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen, son olarak ise Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da oynayan Quaresma, gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bonservisi elinde bulunan yıldız futbolcu, Brezilya'ya transfer olabileceğinin sinyallerini verdi.

Transferde kapıyı hiçbir kulübe kapatmadığını dile getiren Portekizli yıldız, "Brezilya futbolu bana hep çekici gelmiştir, Brezilyalı oyuncuları izlemeyi de hep sevmişimdir. Transfer konusunda kapıyı hiçbir seçeneğe kapatmıyorum. Oturacağım ve kendim ve ailem için en iyi seçeneği değerlendireceğim." dedi

Öte yandan Quaresman'nın adı Altay ile de anılıyor.