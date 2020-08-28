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Vida'ya talip! Görüşmeler haftaya

'ta en çok kazanan isimlerden biri olan Hırvat stoper Vida için ekibi devrede. Siyah beyazlılar, Vida'nın alacaklarına karşılık bonservisini vermeye sıcak bakıyor.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 17:07 ABONE OL
Vida'ya Lyon talip! Görüşmeler haftaya

Yüksek maaşı sebebiyle Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi. Hırvat stoper için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un devreye girdiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR!
A Spor'un haberine göre Lyon önümüzdeki hafta Domagoj Vida ile transfer görüşmesi yapacak.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Vida'nın bu transfere sıcak baktığı ve Fransa'da futbol oynamak istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Hırvat savunma oyuncusu için bonservis talebi olmayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kurmayların Vida'ın alacaklarına karşılık bonservisini vereceği ifade edildi.

Lyon'dan Domagoj Vida atağı

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Vida'ya Lyon talip! Görüşmeler haftaya
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