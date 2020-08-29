F.Bahçe’nin eski yıldızı geri dönüyor!

Sarı lacivertli takım 2017 yılında Rus ekibi Zenit'ten 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Giuliano'yu tekrar kadrosuna katmak istiyor.
Kanarya, 2017 yılında kadrosuna kattığı Brezilyalı'yı ertesi sene 3,5 milyon Euro kar ederek Al-Nasr'a gönderdi.
Sarı lacivertli takımda çıktığı 37 maçta 16 gol 6 asistlik performans gösteren Giuliano, Al-Nasr'da ise 74 maçta 30 gol 14 asistlik katkıda bulundu.
Geçiğimiz günlerde alacaklarından dolayı kulübü Al-Nasr'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkan Brezilyalı yıldızın takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
FRANSIZ GAZETECİ AÇIKLADI!
Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti.
Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.
Fenerbahçe'de oynadığı 41 resmi maçta 16 gol ve 6 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kariyerinde ise 74 maçta 30 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.