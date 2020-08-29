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F.Bahçe’nin eski yıldızı geri dönüyor!

çok hızlı bir giriş yapan , durmak bilmiyor. Sosa, Novak, , ve Mert Hakan Yandaş gibi ’in önemli isimlerini kadrosuna katan sarı lacivertlilerde hedef bu kez eski yıldız.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 12:13 Son Güncelleme: 29.8.2020 12:15 ABONE OL
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor!

Sarı lacivertli takım 2017 yılında Rus ekibi Zenit'ten 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Giuliano'yu tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor!

Kanarya, 2017 yılında kadrosuna kattığı Brezilyalı'yı ertesi sene 3,5 milyon Euro kar ederek Al-Nasr'a gönderdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor!

Sarı lacivertli takımda çıktığı 37 maçta 16 gol 6 asistlik performans gösteren Giuliano, Al-Nasr'da ise 74 maçta 30 gol 14 asistlik katkıda bulundu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor!

Geçiğimiz günlerde alacaklarından dolayı kulübü Al-Nasr'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkan Brezilyalı yıldızın takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor!

FRANSIZ GAZETECİ AÇIKLADI!
Dünyaca ünlü muhabir Manu Lonjon'un paylaştığı habere göre, Al Nasr'dan ayrılacak olan Giuliano ile arasında yapılan görüşmelerde anlaşma kesinleşti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor!

Sarı-lacivertli takım, 2018 yılında 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Al Nasr'a gönderdiği hücum oyuncusunu yeniden renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Giuliano geri dönüyor!

'de oynadığı 41 resmi maçta 16 gol ve 6 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan kariyerinde ise 74 maçta 30 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.

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F.Bahçe’nin eski yıldızı geri dönüyor!
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