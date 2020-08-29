Fenerbahçe’nin çok istediği Malang Sarr'a Trabzonspor kancası!

Fırtına'nın savunmadaki bir diğer adayı da Malang Sarr… 21 yaşındaki genç futbolcu, önceki gün Nice'ten, Chelsea'ye gidip, 5 senelik sözleşme imzaladı. Ancak Londra temsilcisi, Fransız oyuncunun tecrübe kazanması için bir yıllığına başka bir kulübe kiralanacağını açıkladı. Fanatik'in haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un da Ada'daki bağlantıları sayesinde bu transferin çok düşük bir maliyet ile bitebileceği bilgisine ulaşıldı. Bu anlamda Karadeniz ekibinin yönetimi, önümüzdeki günler içerisinde Sarr transferini bitirmeye çalışacak. Yıldız savunmacı, Nice'te çıktığı 119 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.