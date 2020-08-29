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'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan

Defans hattına , , Novak, Lemos gibi transferler yapan , çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sene en çok problem yaşadığı bölge olan stoper için harekete geçen sarı lacivertli takım, Kongolu ismi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 10:04 Son Güncelleme: 29.8.2020 10:07 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan Marcel Tisserand

Sarı-Lacivertliler, ilk stoper transferini Mauricio Lemos ile gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan Marcel Tisserand

Bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdüren 'de 'dan müjdeli haber gelmesi de yakın.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan Marcel Tisserand

Kanarya, 27 yaşındaki oyuncu ile kısa sürede anlaşmaya varmıştı. Önce Wolfsburg'un yapması beklendi.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan Marcel Tisserand

Alman ekibi Sochaux'den Maxence Lacroix'yi kadrosuna kattı. Ardından ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar başladı. Yeşil- Beyazlılar, Tisserand için 2.5 milyon Euro istedi.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan Marcel Tisserand

EŞYALARINI TOPLADI
Fanatik'in haberine göre yönetimi ise 1.5 milyon Euro teklif etti. Görüşmeler sonucunda tarafların 2 milyon Euro üzerine anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan Marcel Tisserand

Ödeme takvimi konusundaki son detaylar konuşuluyor. Eşyalarını hazırlayan Tisserand, kulüplerden haber bekliyor. Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu 'da alacak.

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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Wolfsburg'dan Marcel Tisserand
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