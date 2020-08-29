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'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha 'dan

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun başında orta saha rotasyonunu oluşturan Seri, Lemina ve Steven Nzonzi gibi isimlerle yollarını ayıran Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya transfer yapmak isteyen sarı kırmızılılar 'de forma giyen Norveçli yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 07:20 Son Güncelleme: 29.8.2020 07:35 ABONE OL
Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen

, Martin Linnes ve Omar Elabdelloui'den sonra üçüncü Norveçli futbolcu için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen

Cimbom, forması giyen için 1 yıllık kiralama teklifini sundu. Aynı takımdan Jean-Michael Seri için de girişimlerini sürdüren Aslan, kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.

Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Johansen'in için 1 milyon euro'luk kiralama bedeli gözden çıkarıldı. Geçen sezon formasıyla 36 karşılaşmaya çıkan Johansen 5 asist yaparken 4 de sarı kart gördü.

Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen

Orta sahanın merkezinde, ön liberoda, forvet arkasında ve 3'lü dizilişin hem sağında hem solunda oynayabilen Norveçli futbolcu tam bir görev adamı.

Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen

Fotomaç'ta yer alan habere göre Johansen'in istikrarlı futbolu teknik heyetin dikkatini çekti. Milli takımda 53 maça çıkan Johansen'in 6 gol atıp, 7 asist yapması ve uluslararası tecrübesiyle de beğeni topladı.

Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen

JOHANSEN KİMDİR?
Kariyerine Bodo Glimt'te başlayan Johansen, 2011'de Stromsgodset'e gitti. Burada 3 başarılı yılın ardından İskoç devi Celtic'e 2.5 milyon euro'ya oldu.

Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen

İlk yurt dışı deneyimi olumlu geçen Johansen, 'de 'ın yolunu tuttu. Ocak 2019'da 'e 6 aylığına kiralanıp geri dönen Johansen geçen sezon Fulham'da 36 maça çıktı.

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Galatasaray'da Seri ve Lemina sonrası yeni orta saha Fulham'dan Stefan Johansen
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