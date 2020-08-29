Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Balta Fatih Terim'in ekibine katılıyor!

'in ekibine katılıyor!

Teknik Direktörü , kulübeye bir takviye daha yaptı. 'ın ayrılığı sonrası önce daha sonra ise eski futbolcu Riera antrenör olarak sarı-kırmızılı ekibe katılmıştı. Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu da dönüyor.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 00:20 Son Güncelleme: 30.8.2020 00:27 ABONE OL
Hakan Balta Fatih Terim'in ekibine katılıyor!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu sefer transferi kulübeye yapıyor. Terim, Riera'nın arından eski bir Galatasaraylı Hakan Balta'yı da kadrosuna katıyor.

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Terim yeni sezonda antrenör kadrosuna bir yeni ismi daha ekliyor. Başarılı çalıştırıcının an itibarıyla yardımcılık görevini Levent Şahin sürdürürken geçtiğimiz dönem Hasan Şaş ile yol ayrımına gidilmişti.

HAFTA BAŞINDA AÇIKLANACAK

Daha önce Selçuk İnan'ın futbolu noktalaması ve yeni sezonda Terim'in ekibinde olacağı açıklanmıştı. BeIN Sports'un haberine göre, Galatasaray'ın bir başka emektar ismi Hakan Balta da yardımcı antrenör olarak hafta başında teknik heyete dahil olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü? Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi!
İstanbul Valiliği'nden son dakika corona virüs tedbiri açıklaması! Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek...
SON DAKİKA HABER: Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında yeni gelişme! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı!
SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman açılacak?Bu yıl İlkokul, ortaokul ve liseler okullar açılacak mı, uzaktan ve yüz yüze eğitim olacak mı?
Son dakika haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 29 Ağustos 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son durum
2020 YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar oldu? ÖSYM'den açıklama!
SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
SON DAKİKA | Musa Dinç'in ardından bir skandal daha! Ferhan Şensoy'un kitabındaki skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti...
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Balta Fatih Terim'in ekibine katılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA