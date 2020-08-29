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'de öncesi çalışmalarını sürdüren , 'la kontratı sona eren 19 yaşındaki ön libero 'i kadrosuna katıyor. Genç oyuncunun yarın 'da olacağı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 18:20 Son Güncelleme: 29.8.2020 18:20 ABONE OL
Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

A Spor'un haberine göre, Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, Beşiktaş için yarın İstanbul'a geliyor.

Mainz altyapısından yetişen 19 yaşındaki önlibero Şahverdi Çetin, Darmstadt ve ardından Frankfurt'a transfer oldu. U17 Bundesliga'da 47, U19 Bundesliga'da ise 35 olmak üzere toplam 82 maçta görev alan Şahverdi, 19 gol atıp 9 asist yaptı.

Şahverdi Çetin Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geliş tarihi

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Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
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