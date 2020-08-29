Şenol Güneş'ten Arda Turan ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması

A Milli Takım'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Güneş, eylül ayında oynanacak maçlardan yabancı sınırına, kadro tercihinden takıma almadığı isimlere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...



"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Eylül ayında ilk resmi maçımızı oynayacağız. 3 ayrı şampiyonada mücadele ediyoruz. İnşallah herkes sağlıklı olur, biz de onlara mutluluk veririz. Herkes şu oyuncuyu al, bu oyuncuyu al diyor, destek oluyor bize, yardımcı antrenörümüz çok fazla."

"Kulüplerin borçları var? Neden? Türk oyuncular pahalı deniyor. Az olduğu için pahalı. 2 yumurta varsa değeri artar, 20 varsa azalır. Üretim yapmalıyız. Biz yokluktan varlık çıkarıyoruz."

"İlk defa yurt dışından bu kadar fazla oyuncu aldık. Bir sürü konu konuşuluyor, yabancı sınırlaması, rezerv lig, sezon planlaması... Ama bence üretim olmadan tüketim/yarışma olmaz. Üretim yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Biz yasak da getirmiyoruz. Yerli olsun diyoruz."

"YABANCI SERBESTLİĞİNE KARŞI DEĞİLİM"

"Bakın ben yabancı futbolcuya karşı değilim. Ben başkana da söyledim tüm fikirlerimi. Ben yerlinin üretilmesini istiyorum. Yerli futbolcu üretilmesi için yabancıya futbolcuya kriter getirilmeli. Yoksa ben yabancı futbolcuya karşı değilim. Beşiktaş'ın Napoli maçıyla ilgili bana da bir eleştiri vardı, evet, ben de yabancı oynattım, doğru. 10 tane oyuncu çıkar mı diye bakıyorduk. Şimdi Eslem, Rıdvan, Erdoğan, Kerem, Kartal var, kaleci Ersin var. Altyapıdan çıkan oyuncular bunlar. Bunlar bugün mü çıktı? Altyapının federasyonun denetiminde yeniden organize edilmesi gerekiyor. Ben bunları deyince "o zaman yap" diyorlar. Kasım ayında maçlar bittikten sonra ben bunlarla uğraştım. Fikirlerimiz var ama fikirler yetmez. Doğru olsa bile iyi uygulanabilir olması lazım."

"DÜNYA KUPASI'NI ALSAK BİLE EKSİĞİZ"

"Dünya Kupası'nı alsak bile, o birinciliğe hazır değiliz, eksiklerimiz var. Birincilik bizi yanıltmasın. Dünya Kupası'nda üçüncülük için de hazır değildik, sonra bırakın üçüncü olmayı, katılamadık."

FERDİ KADIOĞLU VE ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI

"Ferdi Kadıoğlu ile en son 2 gün önce konuştum. Biz davetimizi yaptık. Sağ olsun Emre Belözoğlu da yardımcı oldu. Başkan aradı. Ancak Ferdi'nin tereddütleri var. Nerede oynayacağım, nasıl yapacağım şeklinde. Sinan Gümüş'e de davet yaptık. Fenerbahçe'de Altay var, onu da niye almadın diye söylediler. Erol hoca niye alınmadığını iyi biliyor. Altay da bizim için önemli bir kaleci, Sinan Bolat da boştaydı, onu da almadık."

"BURAK YILMAZ YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYORDU"

"Burak Yılmaz, 35 yaşında Lille'e gitti. Biz 35 yaşındaki oyuncuları alırdık. Bu derstir! Bir dönem Burak Yılmaz yok edilmeye çalışılıyordu. Dikkat edin tartışılmıyor, yok sayılıyordu. Türk oyuncuların yanlışı var mı? Var. Ama hemen yok ediyoruz"

"UĞURCAN ÇAKIR'DAN VAZGEÇMEM"

"Uğurcan benim için olağanüstü bir kaleci, mükemmel oynuyor, Türkiye'nin üzerinde bir kaleci. Bazı özellikleri bakımından Mert'ten de önde. Dışarıya gitmesi kulübün politikaları ile bağlı. Uğurcan kalsa da, gitse de vazgeçmem, bana güven veriyor."

ARDA TURAN'A AÇIK KAPI

"Arda Turan da tüm oyuncular da bizim oyuncumuz. Türkiye'nin ihtiyacı varsa tüm oyunculara kapımız açık. Arda için doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum ve çok katkı yapacağına inanıyorum. Emre 40'ta oynadı, Arda daha 35 olmadı."

"EMRE BELÖZOĞLU BİR FUTBOL DUAYENİ"

"Emre Belözoğlu, bir futbol duayeni. Türkiye başarılı bir futbolcu çıkardı ve bunu 40 yaşına kadar taşıdı. Çok tebrik ediyorum, yeni dönemi hayırlı olsun. Hiç yanlış yapmadı mı, yaptı. Dersler aldı, şimdi yeni bir döneme soyunuyor."