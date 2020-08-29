Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

MASKELER DİRSEKTEN İNERSE MAÇLAR OYNANIR!

Galatasaray, tff'ye başvurarak 11 eylül itibariyle maçların seyircili oynanmasını talep etti. galatasaray, üçüncü hafta f.bahçe ile evinde oynayacağı için bunu istiyor. trabzonspor da beşiktaş'ı ilk hafta konuk edecek. trabzon da istemeli. hem taraftar hem para demek. ekim ayında pandemi süreci nasıl olacak kimse bilmiyor. eylül itibariyle bu karar alınabilir mi? evet... o zaman tff kararını gözden geçirebilir. ama önce sağlık, hep sağlık diyoruz. bir de lütfen maskenizi dirseğinize değil yüzünüze takın! dirsekteki maske sizi virüsten korumuyor.