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ekipleri birleşti! İşte o talepler...

Corona virüsü döneminde ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşan ekipleri, çıkar yol bulmak için çalışıyor. Ortak hareket eden kulüplerin istekleri 4 ana maddeden oluşuyor. Sabah Spor Müdürü, Murat Özbostan Süper Lig ekiplerinin bu 4 maddelik taleplerini ve yaptıkları görüşmeleri yazdı. İşte Özbostan'ın yazısı...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 08:21 Son Güncelleme: 29.8.2020 08:23 ABONE OL
Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

Kulüpler yeni para kaynakları aramak için yoğun bir mesai yapıyor. Bu konudaki en haklı gerekçeleri dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kâbusu... Genelde ortak noktada buluşmayan takımlarımızın hepsi söz konusu para olunca aynı kağıdın altına imza attı. Haklı olabilirler... bu konuda ekimdeki yüzde 30 seyircili kararını da kulüplerin isteğiyle aldı. Hem loca satacak hem stadın yüzde 30'unu pazarlayacak olan takımlarımız iyi-kötü bir gelirin de sahibi olacak. Bununla yetinmeyen kulüpler bu hafta iki görüşme birden yaptı.

Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

HEM BERAT ALBAYRAK HEM MUHARREM KASAPOĞLU
Önce Hazine ve Maliye Bakanı ile toplantı gerçekleşti. Ardından da önceki gün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiler. Bir yanda kulüpler bir yanda ise heyeti... Bu iki görüşmeden de istedikleri sonuçları aldılar mı bilmiyoruz... Bir açıklama yapılmadı! Ortak taleplerini yazalım o zaman…

Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

KULÜPLER NE İSTİYOR?
1- Gelir vergisi yüzde 15 yerine yüzde 40'a çıkmıştı. Bu vergiyi de kulüpler oyuncu adına ödüyor. Bu oranın bu sezon yine yüzde 15'e düşürülmesini istiyor takımlar.

Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

2- edilen her oyuncu için 'den lisans alan takımlar, son 15 güne ait vadesi geçmemiş borçsuzluk kağıdı (özellikle ) vermek zorunda... İşte kulüpler pandemi nedeniyle lisans alırken bu belgeyi bu sezon vermek istemiyorlar.

Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

3- Yayıncı kuruluşun ödemelerinde sorun devam ediyor. Bu konuyla ilgili bakanlığın devreye girmesi isteniyor. Yayıncı kuruluş, ve kulüpler üçgeninde mesele kolay kolay çözülecek gibi görünmüyor. Yayıncı kuruluşun da Gençlik ve 'ndan talepleri var. Ligin isim hakkı için anlaşma istiyorlar.

Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

4- Lig 21 takım olunca gelirler azaldı... Şimdi Gençlik ve 'ndan kulüpler paylarının artırılmasını talep etmiş. 21 takım kararını Kulüpler Birliği aldı. Gelirlerin azalacağı belliydi... Şimdi bu konuda şikâyet edecek bir durum yok. Genel hava bu yönde en azından...

Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ OLACAK
Liglerin başlamasına az bir zaman kaldı. Her sezon bir öncekinden daha zor geçmeye başladı. Bu yıl bir de 420 maç var... Ara tatil yok... Bir maç olur da ertelenirse oynayacak gün dahi yok! Böyle bir ortamda futbol bayramı kadar baş döndürücü bir sezon da olacak.

Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...

MASKELER DİRSEKTEN İNERSE MAÇLAR OYNANIR!
, 'ye başvurarak 11 eylül itibariyle maçların seyircili oynanmasını talep etti. galatasaray, üçüncü hafta f.bahçe ile evinde oynayacağı için bunu istiyor. trabzonspor da beşiktaş'ı ilk hafta konuk edecek. trabzon da istemeli. hem taraftar hem para demek. ekim ayında pandemi süreci nasıl olacak kimse bilmiyor. eylül itibariyle bu karar alınabilir mi? evet... o zaman tff kararını gözden geçirebilir. ama önce sağlık, hep sağlık diyoruz. bir de lütfen maskenizi dirseğinize değil yüzünüze takın! dirsekteki maske sizi virüsten korumuyor.

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Süper Lig ekipleri birleşti! İşte o talepler...
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