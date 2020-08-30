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Kocadağ: ile görüşüyoruz

Kocadağ, A Spor canlı yayınına bağlanarak siyah-beyazlıların gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. ile görüştüklerini dile getiren Kocadağ, "Forvet transferinde görüştüğümüz 2-3 isim var. Basına da yansıyanlar var. Kalinic de görüştüğümüz futbolculardan biri. Ancak Bizden milyon Euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın." dedi.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 18:52 Son Güncelleme: 30.8.2020 19:05 ABONE OL
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kalinic ile görüşüyoruz

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları:

Forvette görüştüğümüz 2-3 isim var, basına da yansıyanlar oldu. Kalinic ile de görüşüyoruz. Bizden 3-4 milyon euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın.

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!

Neden uzun sürüyor bu işler? Transferi hemen bitirebilecek yeteneğimiz de, bağlantımız da var, kimsenin kuşkusu olmasın. Ama maliyet anlamında transferleri nasıl aşağı çekeriz, nasıl doğru transferleri yaparız, ona bakıyoruz. Forvette iyi bir ismi kazandıracağız.

Cisse temas kurduğumuz 3-4 santrfor adayından biriydi ama şu anda diğer isimler onun biraz daha önünde. Kalinic ve 1-2 alternatif, en az onun kalitesinde 1-2 alternatif ile görüşüyoruz.

"MONTERO'YU KİRALADIK"

Montero inşallah yarın İstanbul'da olacak. Genç bir stoper, onu kiraladık.

Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Nazım Sangare de Türk ve milli takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz.

Enzo Roco ile sözleşme feshi için birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın son noktayı koyma durumumuz var.

Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz.

"GÖKHAN TÖRE'Yİ HOCAMIZ İSTİYOR"

Gökhan Töre sevdiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Kulübüyle bir sözleşmesi var, çözümlenebilirse, hocamızın da görmek istediği oyunculardan biri.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kalinic ile görüşüyoruz
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