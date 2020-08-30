Trabzonspor'da favori Sarr

Stopere takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listesine ikisi genç, biri tecrübeli 3 ismi yazdı: Malang Sarr, Ethan Ampadu ve Vitor Hugo...

Transferi kiralama yoluyla bitirmek isteyen bordo-mavililer, önceliği Malang Sarr'a vermiş durumda. Chelsea geçtiğimiz günlerde 5 yıllığına renklerine bağladığı 21 yaşındaki stoperi kiralayacağını duyurmuştu. Trabzonspor da teknik direktör Newton'ın bağlantılarını kullanarak Fransız oyuncuyu almak istiyor...

Fırtına, gelişime açık bir futbolcu olan Sarr'ı satın alma opsiyonu ile kiralamanın peşinde. Yedekteki Ethan Ampadu (19) da Chelsea'nin kiralık göndermeyi planladığı bir diğer oyuncu. Şayet Sarr, alınamazsa Ampadu için şartlar zorlanacak. Palmeiras'tan Vitor Hugo (29) ise alternatifler arasında son sırada.



TRABZON SERKAN'I BIRAKMAYACAK!

Trabzonspor'da altyapının başarılı ürünlerinden olan Serkan Asan'ın adı Fransız takımı Lille ile anılmıştı. Ayrıca Süper Lig'den Kayserispor ve Denizlispor'un da genç oyuncuyu istediği kaydedildi. Ancak Eddie Newton, 20 yaşındaki sağ bekin yeterince süre bulacağını düşündüğü için teklifler geri çevriliyor.