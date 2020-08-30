Lionel Messi corona virüsü testine katılmadı

Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın 1 numarası gösterilen Lionel Messi Barcelona'dan ayrılmak istediğini iletmişti. Manchester City, Juventus ve PSG'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu bu kararın ardından Barcelona tarafından düzenli aralıklarla tekrarlanan corona virüsü testine katılmadı.

LA LIGA'DAN UYARI GELDİ

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, Lionel Messi'nin sözleşmesini tek taraflı feshedip Barcelona'dan ayrılması durumunda serbest kalma bedelini ödemek zorunda olduğunu açıkladı.

Arjantinli futbolcunun Barcelona ile yürürlükte olan bir sözleşme olduğunu vurgulayan LaLiga, "Messi, mevcut kurallar dahilinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda serbest kalma bedelini (700 milyon avro) ödemekle yükümlüdür." ifadesini kullandı.

