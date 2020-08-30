Muslera'dan Luis Suarez ve Edinson Cavani açıklaması

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Punto Penal kanalına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, Türkiye'de kendisinden her zaman Cavani ve Luis Suarez'i çağırmalarını istedini söyledi.

Uruguaylı kaleci yaptığı açıklamada, "Türkiye'de benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi buraya çağırmamı istiyorlar. Onları anlatmama gerek yok. Luis Suarez ve Cavani zaten dünya yıldızı, harika oyuncular." ifadelerini kullandı.

MUSLERA'DAN AMELİYAT AÇIKLAMASI

Ülkesinde yayın yapan Punto Penal'a konuşan Uruguaylı kaleci, "Ameliyat olduktan 5 saat sonra yürüyordum. Üç gün sonra evde antrenmana başladım. Türkiye çok farklı bir ülke. Burada kendimi ikinci evim gibi hissediyorum ama amacımız tabii ki Uruguay'a geri dönmek" dedi.

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