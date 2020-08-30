Transferde son dakika: Galatasaray'a M'Vila'dan kötü haber!

Galatasaray'ın kısa süre önce gündemine gelen Yann M'Vila'nın yeni adresi Yunanistan olabilir. Komşu basınında yer alan bilgilere göre Fransız orta saha oyuncusu Olimpiakos'a önerildi.
Kırmızı beyazlı kulüp yetkililerinin bu transfere oldukça sıcak baktığı ifade edilirken oyuncunun transferinin resmiyet kazanması için harekata başlandığı aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın da ilgisi olduğu bilinin M'vila hakkında sarı kırmızılıların atak yapıp yapmayacağı merak konusu.
Yann M'Vila, kariyeri boyunca 375 karşılaşmada rol oynarken 8 gol 22 asist üretti.