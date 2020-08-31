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ve paylaştı! 8 yıl önce bugün...

ve tam 9 yıl sonra 'da yeniden buluştu. Sarı-kırmızılıların yıldız isimleri 2012 yılında formasıyla kazandıkları Süper Kupası'nın yıl dönümü olması nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 19:32 Son Güncelleme: 31.8.2020 19:33 ABONE OL
Arda Turan ve Radamel Falcao paylaştı! 8 yıl önce bugün...

Bir dönem İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de aynı kadroda yer alan Arda Turan ile Radamel Falcao'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı geldi.

Yıllar sonrası yolları Galatasaray'da bir kez daha kesişen ikili Atletico Madrid formasıyla 2012'de kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferini unutmadı. Arda Turan sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ile birlikte 'Bugün günlerden, 2012-UEFA Süper Kupası Kazananları' notuyla bir fotoğraf paylaşırken, Kolombiyalı golcüde Turan'ın bu paylaşımını 'Arkadaşımla beraber başardık' notuyla paylaştı.

Atletico Madrid 2012 UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile karşılaşmış, ve mücadeleyi 4-1 kazanmıştı. Karşılaşmada Radamel Falcao hat-trick yaparken Arda Turan 1 asist ile oynamıştı.

İşte o paylaşım...

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Arda Turan ve Radamel Falcao paylaştı! 8 yıl önce bugün...
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