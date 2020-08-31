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'ın yeni stoperi İstanbul'a geldi

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren 'ta yeni transfer İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 20:59 Son Güncelleme: 31.8.2020 23:52 ABONE OL
Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi... Siyah beyazlılar, Atletico Madrid yıldız futbolcu için her konuda anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid'den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero'ya kavuştu. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından kendisini 1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Deportivo forması giymiş ve 1'i Kral Kupası olmak üzere 31 maçta boy göstermişti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Yıldız futbolcu İstanbul'a gelmeden önce uçaktan paylaşım yapmıştı.

İşte o görsel;

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Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero İstanbul'a geldi
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