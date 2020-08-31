Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli Edin Visca'ya çevrildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.
Emre Belözoğlu'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında.
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI
Teknik direktör Erol Bulut'un da Visca'yı mutlaka takımında görmek istediği, bu hafta içinde bu transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.
9 yıldır turuncu-lacivertli takımda forma giyen Edin Visca, 347 maçta 100 gol atarken, 98 de asist gerçekleştirdi.
Takımının son 4 sezonda zirveye oynamasında büyük payı olan Visca, geçtiğimiz sezon 33 maçta 13 gol + 13 asist ile elde edilen şampiyonlukta da başrolde yer almıştı.
Genellikle sağ kanatta forma giyen Edin Visca, sol kanatta da görev alabiliyor. (Fotomaç)