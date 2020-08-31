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'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

sezonunun şampiyonu durmak bilmiyor. Kanarya şimdi de gözünü 'in yıldızı Visca'ya dikti. Bu transfer için ile görüşen , takas için kimi istersin diye sordu. İşte Belözoğlu'nun aldığı o yanıt ve masadaki 3 yıldız...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 08:17 Son Güncelleme: 31.8.2020 08:22 ABONE OL
Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

Transferin flaş ekibi 'de gözler, uzun yıllardır taraftarların hayallerini süsleyen Medipol Başakşehirli 'ya çevrildi.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

Sarı-lacivertli yönetimin, Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

Belözoğlu'nun ile de konuşarak, "Bizden kimi istersin?" diye sorduğu belirlendi.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

Takas için masada , Deniz Türüç ve 'in adlarının geçtiği ifade ediliyor.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Erol Bulut'un da Visca'yı mutlaka takımında görmek istediği, bu hafta içinde bu transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

9 yıldır turuncu-lacivertli takımda forma giyen , 347 maçta 100 gol atarken, 98 de asist gerçekleştirdi.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

Takımının son 4 sezonda zirveye oynamasında büyük payı olan Visca, geçtiğimiz sezon 33 maçta 13 gol + 13 asist ile elde edilen şampiyonlukta da başrolde yer almıştı.

Transferde son dakika: Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız

Genellikle sağ kanatta forma giyen , sol kanatta da görev alabiliyor. (Fotomaç)

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Edin Visca Fenerbahçe'ye! İşte takas için istenen 3 yıldız
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