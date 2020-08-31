Kartal’dan 2. Ada seferi

Siyah-beyazlılar, ön libero arayışında rotasını yeniden İngiltere’ye çevirdi. Savunma yönü Ndiaye’den daha kuvvetli bir orta saha almayı planlayan yönetim, iki oyuncu için kulüplerine kiralama teklifinde bulundu.
Bir süredir Badou Ndiaye için Stoke City ile görüşen Beşiktaş, bu transferden vazgeçti. Senegalli yıldızda yaşanan bonservis problemi dışında, oyuncu tercihleri de değişen siyah-beyazlılar, savunma yönü daha güçlü olduğunu düşündüğü isimler üzerinden yeni bir plan yaptı. Kartal, bu doğrultuda rotasınıikinci kez İngiltere'ye çevirerekChelsea'nin tecrübeli orta sahasıDanny Drinkwater ile LeicesterCity'den Nampalys Mendy için kulüplerinekiralama teklifinde bulundu.
LİG BAŞLANGICINA YETİŞTİRİLECEK
İngilizlerden gelecek cevabı bekleyen Beşiktaş, ön libero transferini ligin başlangıcına yetiştirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun ilk devresindeBurnley'ye, ikinci devresindeise Aston Villa'ya kiralanan 30 yaşındakiDrinkwater, 2017 yazında38 milyon Euro'ya Chelsea'ye transferolmuştu. Kariyerinin en önemli dönemlerini ülkesi Fransa'da geçiren 28 yaşındaki Mendy ise 2016'da 15 milyon Euro bonservisle Leicester'ın yolunu tutmuştu.