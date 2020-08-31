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'nin Messi'te yaptığı dev teklif belli oldu

'dan ayrılmaya kararlı olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Arjantinli yıldıza yıllık 100 milyon Euro teklif etti. Eğer Messi, Barcelona ile anlaşamazsa, sözleşmesi bitene kadar bırakılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 21:11 ABONE OL
Manchester City'nin Messi'te yaptığı dev teklif belli oldu

Lionel Messi konusunu dünya gündeminden düşmüyor... Arjantinli yıldız yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.Tüm takımın girmek zorunda olduğu corona virüsü testi için tesislerde olması gereken süper star kurala uymayarak gelmedi.

Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.

100 MİLYON EURO MAAŞ

Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon Euro imza parası teklif etti. Sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek. Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Messi'yi eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter.

ESPN'in haberine göre ise; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.

ANLAŞMA OLMAZSA KADRO DIŞI

Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euro'yu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.

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Manchester City'nin Messi'te yaptığı dev teklif belli oldu
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