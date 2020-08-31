Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon 'nde ülkemizi temsil edecek ve temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 13:25 Son Güncelleme: 31.8.2020 13:40 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi Medipol Başakşehir temsil edecek ve İstanbul temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak. 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek turnuvanın dışına iten PAOK, 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest

EN ÇOK OKUNANLAR

EBA TV ders programı 31 Ağustos Pazartesi: Canlı yayın ile TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve tekrar dersi saati kaçta?
EBA TV ders programı 31 Ağustos-18 Eylül 2020! TRT EBA TV yayını ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile tekrar dersi saatleri kaçta?
Altın fiyatları son dakika haberleri: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları
EBA TV canlı ders izle: Eba tv canlı ders ilkokul, ortaokul, lise saat kaçta başlıyor? 31 Ağustos programı
Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!
Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
MasterChef’te kim elendi? 30 Ağustos 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? İşte detaylar...
Yerli otomobilde fiyatlar düşecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 30 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA