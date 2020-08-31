Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ülkemizi Medipol Başakşehir temsil edecek ve İstanbul temsilcisi turnuvaya direk olarak grup aşamasından dahil olacak. 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirerek turnuvanın dışına iten PAOK, 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest