Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vedat Muriqi satrancı!

Vedat Muriqi satrancı!

Başkan , ’nın da devreye girmesiyle ‘20 milyon Euro’yu peşin veren alır’ restini çekmişti. ’yı son anda ’a kaptıran Lazio Başkanı Lotito, aynı başarısızlığı Kosovalı golcüde yaşamak istemediği için şartları zorluyor

Giriş Tarihi: 31.8.2020 ABONE OL
Vedat Muriqi satrancı!
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sadece 11 gün kaldı ancak Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in satışında sonuca ulaşamadı. Lazio bir ayı aşkın süredir 26 yaşındaki golcü için sarı-lacivertli yönetimle pazarlıkta. 16 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro bonus olarak 18 milyonu veren Lazio, transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı ki bir başka İtalyan ekibi Fiorentina devreye girince Başkan Ali Koç'un, "20 milyon Euro'yu veren alır" resti ile karşılaştı.

İKİNCİ HÜSRAN İSTEMİYOR
Bunun üzerine Laziolu bir yetkili İstanbul'a gelip F.Bahçe yönetimi ile pazarlığa oturdu. İtalyan ekibi 20 milyon Euro'yu vermeyi kabul etti ancak bir şartla; 18 milyonu peşin, 2 milyon Euro'su bonus olarak. David Silva ile anlaşmışken Real Sociedad'a kaptıran ve taraftarın büyük tepkisini alan Lazio Başkanı Claudio Lotito, Vedat transferinde de aynı sonu yaşamak istemiyor. Bu arada İtalyan basınına göre sarı-lacivertli yönetimden bazı isimler, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak değil. Ancak karar Koç'a bırakıldı.

NE DEDİLER?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Vedat kalmalı

Vedat Muriqi Fenerbahçe için önemli bir santrfor… Birçok bölgeye birçok transfer yapıldı. Santrfor olarak Valencia ve Thiam alındı. Thiam aslında tam bir nokta santrfor özelliğine sahip değil. Kasımpaşa'da da Koita'nın arkasında gizli forvet olarak oynuyordu. Valencia'nın vereceği katkı soru işareti… Önemli bir santrfor ama 30 yaşında niye hiç talibi yok? Bunları göz önüne aldığımızda Vedat'ın kalması gerekiyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Geri dönüşü yok!

Eskiler 'Ok yaydan çıktı', yeniler ise 'Macun tüpten çıktı' derler… Yani bu transfer artık rotasına girdi. Bundan sonrası için 'Olmaz' tavrı, oyuncunun da performansına yansır. Kendini neredeyse 6 aydır bu ayrılığa hazırlayan, görüşmelerle ilgilenen, yeni hedefler çizen bir futbolcu var. Ali Koç da haklı… Yeni dönem için sponsorların dışında bir kaynak yaratmak, yaptırımlara karşı elinde bir bütçe oluşturmak istiyor. Ancak benim duyduğum, transferin toplam maliyetinin 20 milyon Euro civarında olacağı. Bedelsiz iki oyuncu ile anlaşmanın 30 milyonu bulacağı yönünde.

İTALYA'DA TRANSFER RESMEN BAŞLADI
Vedat dün Corriere dello Sport'un manşetini süslerken, İtalya'da transfer dönemi bugün resmen başladı. Fiorentina, Koç'un 20 milyon Euro talebiyle yarıştan çekildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EBA TV ders programı 31 Ağustos-18 Eylül 2020! TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile tekrar dersi saatleri kaçta?
MasterChef’te kim elendi? 30 Ağustos 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? İşte detaylar...
Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşması gerçekleşti! Acun’un sevgilisi Çağla Altunkaya damga vurdu!
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 30 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Eba TV canlı ders saatleri! EBA TV canlı ders izle: Eba tv canlı ders ilkokul, ortaokul, lise saat kaçta başlıyor?
Yerli otomobilde fiyatlar düşecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Milli Piyango 30 Ağustos Özel çekilişi sonuçları, MPİ bilet sorgulama ekranı, SIRALI TAM LİSTE BURADA!
Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Vedat Muriqi satrancı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA