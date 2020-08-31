Vedat Muriqi satrancı!

Başkan Ali Koç, Fiorentina’nın da devreye girmesiyle ‘20 milyon Euro’yu peşin veren alır’ restini çekmişti. David Silva’yı son anda Real Sociedad’a kaptıran Lazio Başkanı Lotito, aynı başarısızlığı Kosovalı golcüde yaşamak istemediği için şartları zorluyor
Giriş Tarihi: 31.8.2020ABONE OL
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasınasadece 11 gün kaldıancak Fenerbahçe, VedatMuriqi'in satışında sonuca ulaşamadı.Lazio bir ayı aşkın süredir 26yaşındaki golcü için sarı-lacivertliyönetimle pazarlıkta. 16 milyonEuro peşin, 2 milyon Euro bonus olarak18 milyonu veren Lazio, transferibitirmeye çok yaklaşmıştı ki bir başkaİtalyan ekibi Fiorentina devreye girinceBaşkan Ali Koç'un, "20 milyonEuro'yu veren alır" resti ile karşılaştı.
İKİNCİ HÜSRAN İSTEMİYOR
Bunun üzerine Laziolu bir yetkili İstanbul'a gelip F.Bahçe yönetimi ile pazarlığa oturdu. İtalyan ekibi 20 milyonEuro'yu vermeyi kabul etti ancakbir şartla; 18 milyonu peşin, 2 milyonEuro'su bonus olarak. David Silva ile anlaşmışken Real Sociedad'a kaptıran ve taraftarın büyük tepkisini alan Lazio Başkanı Claudio Lotito, Vedat transferinde de aynı sonu yaşamak istemiyor. Bu arada İtalyan basınına göre sarı-lacivertli yönetimden bazı isimler, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak değil. Ancak karar Koç'a bırakıldı.
NE DEDİLER?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Vedat kalmalı
Vedat Muriqi Fenerbahçe için önemli bir santrfor… Birçok bölgeye birçok transfer yapıldı. Santrfor olarak Valenciave Thiam alındı. Thiam aslında tam bir nokta santrfor özelliğine sahip değil. Kasımpaşa'da da Koita'nın arkasındagizli forvet olarak oynuyordu. Valencia'nın vereceği katkı soru işareti… Önemli bir santrfor ama 30yaşında niye hiç talibi yok? Bunları göz önüne aldığımızda Vedat'ın kalması gerekiyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Geri dönüşü yok!
Eskiler 'Ok yaydan çıktı', yeniler ise 'Macun tüpten çıktı' derler… Yani bu transfer artık rotasına girdi. Bundan sonrası için 'Olmaz' tavrı, oyuncunun da performansına yansır. Kendini neredeyse 6 aydır bu ayrılığa hazırlayan, görüşmelerle ilgilenen, yeni hedefler çizen bir futbolcu var. Ali Koç da haklı… Yeni dönem için sponsorların dışında bir kaynak yaratmak, yaptırımlara karşı elinde bir bütçe oluşturmak istiyor. Ancak benim duyduğum, transferin toplam maliyetinin 20 milyon Euro civarında olacağı. Bedelsiz iki oyuncu ile anlaşmanın 30 milyonu bulacağı yönünde.
İTALYA'DA TRANSFER RESMEN BAŞLADI
Vedat dün Corriere dello Sport'un manşetini süslerken, İtalya'da transfer dönemi bugün resmen başladı. Fiorentina, Koç'un 20 milyon Euro talebiyle yarıştan çekildi.