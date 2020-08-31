Vedat Muriqi satrancı!

Süper Lig'deancak Fenerbahçe, VedatMuriqi'in satışında sonuca ulaşamadı.Lazio bir ayı aşkın süredir 26yaşındaki golcü için sarı-lacivertliyönetimle pazarlıkta.olarak18 milyonu veren Lazio, transferibitirmeye çok yaklaşmıştı ki bir başkaİtalyan ekibi Fiorentina devreye girinceBaşkan Ali Koç'un,resti ile karşılaştı.Bunun üzerine Laziolu bir yetkili İstanbul'a gelip F.Bahçe yönetimi ile pazarlığa oturdu.David Silva ile anlaşmışken Real Sociedad'a kaptıran ve taraftarın büyük tepkisini alan Lazio Başkanı Claudio Lotito, Vedat transferinde de aynı sonu yaşamak istemiyor. Bu arada İtalyan basınına göre sarı-lacivertli yönetimden bazı isimler, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak değil. Ancak karar Koç'a bırakıldı.Vedat Muriqi Fenerbahçe için önemli bir santrfor… Birçok bölgeye birçok transfer yapıldı. Santrfor olarakalındı. Thiam aslında tam bir nokta santrfor özelliğine sahip değil. Kasımpaşa'da daValencia'nın vereceği katkı soru işareti…Bunları göz önüne aldığımızda Vedat'ın kalması gerekiyor.Eskiler, yeniler isederler… Yani bu transfer artık rotasına girdi. Bundan sonrası içintavrı, oyuncunun da performansına yansır. Kendini neredeyse 6 aydır bu ayrılığa hazırlayan, görüşmelerle ilgilenen, yeni hedefler çizen bir futbolcu var. Ali Koç da haklı… Yeni dönem için sponsorların dışında bir kaynak yaratmak, yaptırımlara karşı elinde bir bütçe oluşturmak istiyor. Ancak, transferin toplam maliyetinin 20 milyon Euro civarında olacağı. Bedelsiz iki oyuncu ile anlaşmanın 30 milyonu bulacağı yönünde.Vedat dün Corriere dello Sport'un manşetini süslerken, İtalya'da transfer dönemi bugün resmen başladı. Fiorentina, Koç'un 20 milyon Euro talebiyle yarıştan çekildi.