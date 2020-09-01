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Emre benim jokerim her yerde oynatırım

Sivas’ta sol açık olan Emre Kılınç’ı İmparator, sağda deniyor. Teknik heyette, “Çok yönlü bir hucüm oyuncusu, her iki kanatta ve de forvet arkasında görev yapar” görüşü hakim

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 1.9.2020 ABONE OL
Emre benim jokerim her yerde oynatırım
Yeni sezon için geri sayım sürerken Emre Akbaba'nın sakatlığına üzülen Galatasaray, bir başka Emre'nin performansına seviniyor. Sivasspor'dan gelen Emre Kılınç, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı ve idmanlarda sergilediği performansla hocası Fatih Terim'in 11'e yazacağı ilk isim oldu. Sivasspor'da sol açıkta oynayan sol ayaklı Emre'yi Terim ters ayakla sağ önde deniyor. Hücum hattının yeni jokeri olan Emre Kılınç için teknik heyette "Çok yönlü bir hücum oyuncusu. İki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilir. Emre'yi her yerde oynatabiliriz" görüşü hakim.

YENİ SEZONDA FRİKİKLER KILINÇ'A EMANET
Geride kalan sezonda ceza sahası dışından çekilen şutla atılan gollere hasret kalan Galatasaray'da bu sorunu da yeni transfer Emre Kılınç çözecek. 26 yaşındaki yıldız oyuncu, çift kale maçlarda 18 dışından vurduğu toplarla kaleciler Fatih Öztürk ve Okan Kocuk'a zor anlar yaşatıyor. Sarı-kırmızılı takımda artık duran toplarda taraftarlar heyecanlanacak ve ceza sahası yayı çevresinden kazanılan frikikleri Emre Kılınç kullanacak.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray'ın oyun lideri olabilir
EMRE Kılınç komple bir oyuncu. Oyun zekası çok yüksek. Belhanda'nın yerine oynayacak bir kalitesi var. Çalım becerisi yüksek, çevre kontrolü mükemmel bir oyuncu. Kanatlarda da oynar, forvet arkasında da rahatlıkla görev yapar. Çalım becerisinin dışında en büyük özelliği kaleyi görünce şut atmasıdır. Türk oyuncuların temel sorunlarından bir tanesi şutu denememeleridir. Emre Kılınç, sol ayağı mükemmel olduğu kadar sağ ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Üstelik vücut dengesi, her sporda bulunamayacak bir kaliteye sahip. Terim'in tespitlerini doğru buluyorum. Emre bana göre G.Saray'ın oyun lideri olabilir, 10 numara olarak da oynayabilir.

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Emre benim jokerim her yerde oynatırım
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