Emre benim jokerim her yerde oynatırım

Yeni sezon için geri sayım sürerken Emre Akbaba'nın sakatlığına üzülen Galatasaray, bir başka Emre'nin performansına seviniyor. Sivasspor'dan gelen Emre Kılınç,Sivasspor'da sol açıkta oynayan sol ayaklı Emre'yi Terim ters ayakla sağ önde deniyor. Hücum hattının yeni jokeri olan Emre Kılınç için teknik heyettegörüşü hakim.Geride kalan sezonda ceza sahası dışından çekilen şutla atılan gollere hasret kalan Galatasaray'da bu sorunu da yeni transfer Emre Kılınç çözecek.Sarı-kırmızılı takımda artık duran toplarda taraftarlar heyecanlanacak ve ceza sahası yayı çevresinden kazanılan frikikleri Emre Kılınç kullanacak.BİR GÖRÜŞEMRE Kılınç komple bir oyuncu. Oyun zekası çok yüksek. Belhanda'nın yerine oynayacak bir kalitesi var. Çalım becerisi yüksek, çevre kontrolü mükemmel bir oyuncu. Kanatlarda da oynar, forvet arkasında da rahatlıkla görev yapar. Çalım becerisinin dışında en büyük özelliği kaleyi görünce şut atmasıdır. Türk oyuncuların temel sorunlarından bir tanesi şutu denememeleridir. Emre Kılınç, sol ayağı mükemmel olduğu kadar sağ ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Üstelik vücut dengesi, her sporda bulunamayacak bir kaliteye sahip.