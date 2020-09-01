Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan Visca ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

Son dakika: 'dan ve Kahveci açıklaması!

Başkanı , İrvan ve Edin ile ilgili konuştu. Gümüşdağ, için 'den bir teklif olmadığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 13:20 ABONE OL
Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan Visca ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

GÜMÜŞDAĞ'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz."

"Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?"

İRFAN CAN VE VISCA AÇIKLAMASI

"Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok."

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Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan Visca ve İrfan Can Kahveci açıklaması!
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