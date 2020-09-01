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Transferde son dakika: Rakitic resmen 'da!

Orta saha arayışlarını sürdüren 'ın ile ilgilendiği konuşuluyordu. Ancak sarı-kırmızılıları üzen haber 'dan geldi. Hırvat yıldız 'ya imza attı.

Giriş Tarihi: 1.9.2020 17:07 ABONE OL
Transferde son dakika: Rakitic resmen Sevilla'da!

Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, eski takımı Sevilla'ya transfer oldu.

Sevilla Kulübü, 32 yaşındaki futbolcunun 2+2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol basınına göre Sevilla, Ivan Rakitic için 1.5 milyon euro peşin + 9 milyon euro bonus toplamda 10.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için Ivan Rakitic'i gündemine almıştı.

2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

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Transferde son dakika: Rakitic resmen Sevilla'da!
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