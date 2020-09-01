UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Bu aşamada ülkemizi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor temsil edecek. Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde bu tura katılmaya hak kazanacak.
İşte temsilcilerimizin rakipleri;
Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor
Borac Banja Luka/Rio Ave - Beşiktaş
Renova/Hajduk Split - Neftçi Bakü/Galatasaray
*UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 24 Eylül'de oynanacak. Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü karşılaşması ise 17 Eylül'de oynanacak.