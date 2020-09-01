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'nde , ve 'un rakibi belli oldu!

'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Bu aşamada ülkemizi , ve temsil edecek. Galatasaray, 'yü elemesi halinde bu tura katılmaya hak kazanacak. İşte temsilcilerimizin rakipleri...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 14:01 Son Güncelleme: 1.9.2020 14:24 ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Bu aşamada ülkemizi Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor temsil edecek. Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde bu tura katılmaya hak kazanacak.

İşte temsilcilerimizin rakipleri;

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor

Borac Banja Luka/Rio Ave - Beşiktaş

Renova/Hajduk Split - Neftçi Bakü/Galatasaray

*UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 24 Eylül'de oynanacak. Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü karşılaşması ise 17 Eylül'de oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakibi belli oldu!
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