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ayrılıyor mu? İşte 'un teklifi

Geçtiğimiz sezonun başında Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna katılan 'ya talip oldu. Sarı lacivertliler Fransa ekibi ile henüz anlaşamadı ancak görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 15:36 Son Güncelleme: 2.9.2020 15:43 ABONE OL
Luiz Gustavo ayrılıyor mu? İşte Lyon'un teklifi

Transferde fırtına gibi esen 'de sıra şimdi de kadrodan gönderilecek isimlere geldi. 11 futbolcusu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için son teklifini yaptı ve geri çekildi.

Luiz Gustavo ayrılıyor mu? İşte Lyon'un teklifi

'nin talep ettiği 8 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinden pazarlıklar yapan , Gustavo için son olarak 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi ve bu için daha fazla bütçe ayrılmayacağını sarı-lacivertli yönetime iletti.

Luiz Gustavo ayrılıyor mu? İşte Lyon'un teklifi

TRANSFER SÜRECİ ASKIYA ALINDI!
Teknik direktör 'nın ısrarlı bir şekilde edilmesini istediği Gustavo için son kararını veren Başkanı Aulas, 'nin talep ettiği "yüksek bonservis" nedeniyle transfer sürecini askıya aldı.

Luiz Gustavo ayrılıyor mu? İşte Lyon'un teklifi

Gustavo'nun transferi için pazarında şu ana kadar istediği ekonomik şartları yakalayamayan , transfer döneminin son gününe kadar 6-8 milyon euro bandında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

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Luiz Gustavo ayrılıyor mu? İşte Lyon'un teklifi
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