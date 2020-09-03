Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

BİR VİKİNG DAHA YOLDA

Fulham'ın Johansen ile birlikte Kevin McDonald'ı takımdan göndermeyi planladığı ve en iyi teklif veren takımla anlaşacağı da vurgulandı. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Johansen'in de Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında...