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orta saha için gaza bastı! 'den 2 aday

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezon orta saha rotasyonunda görev verdiği isimler ile yollarını ayıran sarı kırmızılı takım, bu bölgeye takviye için kolları sıvadı. 'den iki aday belirleyen Galatasaray, transferi bir an önce bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:17 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:29 ABONE OL
Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

Orta sahası boşalan ve birçok isimle anılan sonunda somut adım attı. Teknik direktör 'in bastırması ve artık lig için sayılı günler kalmasının ardından harekete geçen sarı-kırmızılıların, Fulham'da forma giyen için resmi teklifte bulunduğu bildirildi.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

'un haberine göre, , Jean Michael Seri'ye sahip olan ve son olarak Mario Lemina'yı kadrosuna katan Fulham'dan Johansen'i istedi.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

İngiliz kulübüne, Şükrü Hanedar aracılığıyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

BİR VİKİNG DAHA YOLDA
Fulham'ın Johansen ile birlikte Kevin McDonald'ı takımdan göndermeyi planladığı ve en iyi teklif veren takımla anlaşacağı da vurgulandı. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Norveç 'ndan arkadaşı olan Johansen'in de 'a sıcak baktığı gelen haberler arasında...

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

Fotomaç'ın derlediği habere göre İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2022'de bitecek 29 yaşındaki ile ilgili görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve Norveçli futbolcunun 'nin yolunu tutması bekleniyor.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

36 MAÇA ÇIKTI
, geçtiğimiz sezon Championship'ten 'e yükselmeyi başaran Fulham'da çıktığı 36 resmi maçta 5 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sırasıyla, Bodo/Glimt, Stromsgodset, Celtic formaları giydikten sonra Fulham'a oldu. 2019 Ocak'ta yarım sezonluğuna West Brom'a kiralanan Johansen, sezon sonu Fulham'a geri döndü. Norveç 'nda 52 maça çıktı, 6 gol attı.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

B PLANI HENRIKSEN
Orta saha için 'ın gündemine gelen başka bir isin de Markus Henriksen...

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

Johansen için Fulham'a teklif yapan 'ın olumsuz yanıt gelme ihtimalini düşünerek Beşiktaş'ın da ilgilendiği Norveçli ön liberoyu da listesine dahil ettiği bildirildi.

Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday

Hull'dan ayrılan futbolcunun, bonservisinin elinde olması büyük avantaj olarak göze çarpıyor.

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Galatasaray orta saha için gaza bastı! Premier Lig'den 2 aday
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