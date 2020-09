Volkan Demir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe analizi!

The Land Of Legends Cup'ta BEŞİKTAŞ ve FENERBAHÇE'yi Türk spor basınından canlı olarak takip eden tek muhabir VOLKAN DEMİR iki takımı da analiz etti…



Bernard Mensah

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan aldığı Mensah, 80 dakika oyunda kaldığı Sivasspor maçında 3 şut çekip 1'inde isabet sağladı.



Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası özellikle PAOK yenilgisi Beşiktaş'ta santrfor seslerinin daha da yükselmesine neden oldu. Fakat siyah-beyazlıların son maçta Sivas'a kaybetmesine rağmen Larin'in performansını beğendim. Takımın eksik olduğu dakikalarda ileri top taşımasıyla, arkadaşlarına pozisyon hazırlamasıyla iyi bir görüntü verdi. Beşiktaş'ın bir numaralı santrforu olur demem. Daha iyisi bulunursa mutlaka alınmalı ama bence Larin bu sezon kadroda tutulmalı. Uzun maratonda katkısı olur.



Mensah performansıyla dikkatimi çeken bir başka isimdi. Orta sahayı dribblingle geçerek Sivas'ın dengesiz yakalandığı pozisyonların kahramanı oldu. Ama orta sahada yalnız kalıyor. Oğuzhan'ın ve sakatlıktan yeni çıkan Dorukhan'ın Mensah'a destek olması lazım. Defansif yönü de gelişmiş. Yanında formda bir Dorukhan ve arkasında enerjisi yüksek Atiba ile takım savunmasında zafiyet yaratacağını sanmam.



Lens ne sağ bekte ne de sağ önde...

PAOK maçı sonrası eleştiri alan isimlerden biri Welinton'du. Ancak Roco ile ikili olduğu Sivasspor maçında performansı çok kötüydü diyemem. Yanında iyi bir partnerle Beşiktaş'a faydalı olur. Ancak sol bekte Caner-N'Sakala değişikliği hem PAOK hem Sivas maçındaki performansı itibariyle Beşiktaş'ın ciddi olarak başını ağrıtacak gibi gözüküyor. N'Sakala büyük takımın beklentisi olan ekstra işleri yapamadı. Hücum anlamında kendini biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Savunmada da tam anlamıyla beklentiyi karşılamadı.



Sergen Yalçın 'Lens' isyanında haklı… Elinde sağ bek varmış da Lens'i oynatmış gibi eleştiriliyor. Burada hocaya yöneltilecek bir eleştiri yok. Ancak Lens için şu parantezi açmak lazım; ne sağ bekte ne de sağ önde hocanın bekleyeceği performansı verebilecek gibi durmuyor. Beşiktaş'ın sağ kanada takviye yapması lazım. Sivas maçında mecburen Necip sağ bek oynadı ama ideali bu değil. Sağ beke de takviye şart.



Transfer olmazsa bu sezon işi çok zor

Beşiktaş'ın elinde değerli oyuncular var. Örneğin N'Koudou... Ama bunların performansını yukarı çıkarması lazım. Ancak en önemlisi teknik direktör Sergen Yalçın'ın da vurguladığı gibi kadroya bir orta saha, bir sağ bek, bir sağ açık ve bir santrfor takviyesi yapılmak zorunda. Aksi takdirde Beşiktaş'ın 21 takımlı Süper Lig'de bu sezon işi çok zor olur.

***



ONYEKURU-VISCA TARZI BİRİ LAZIM



F.Bahçe, Antalya'ya karşı bol gollü galibiyet aldı. Buna rağmen net bir kanat oyuncusu eksikliği göze çarpıyor. Ya da Rodrigues eski haline dönmeli

Fenerbahçe'de Gökhan ve Caner transferlerine soru işaretleriyle bakıyordum. Özellikle ileri yaşları dolayısıyla takıma gereken katkıyı verip veremeyecekleri konusunda şüphelerim vardı. Ancak hem Topuk Yaylası kampı hem de son Antalyaspor karşılaşması gösterdi ki sarı-lacivertliler, bu transferlerle geçen yıl çok problem yaşadığı sağ ve sol bek mevkilerinde istikrarı yakaladı.



Erol hoca, yeni transfer Mame Thiam'ı Alanyaspor maçında santrfor olarak kullanmıştı. Açıkçası bundan emin olamamıştım. Ancak hoca küçük bir dokunuşla Thiam'ı Antalyaspor karşısında kanatlara çekti. Attığı ilk 2 gol, kanattan ceza sahasına yaptığı koşuda savunmanın kendisini adeta unutmasıyla geldi. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacı vardı. Kanattan skor üreten Mame Thiam, bu performansını devam ettirirse yeni sezonda ilk 11'in değişmezi olur.



Sinan Gümüş sonucu değiştirebilir

Sinan Gümüş, transferi konuşulmaya başlandığında çok fazla eleştirilen bir isimdi. Ancak bu sezon Süper Lig'de takım sayısının artmasıyla ortaya çıkan 40 maçlık serüvende Fenerbahçe'nin alternatif oyunculara da ihtiyacı olacağı bir gerçek. Sinan, Antalyaspor karşısında 11 başlasa da kulübeden gelip sonucu değiştirebilecek bir oyuncu görüntüsü çizdi. Maliyeti de düşünüldüğünde sarı-lacivertli kulüp için doğru bir transfer olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.



Fenerbahçe, Antalya karşısında bol gollü bir galibiyet aldı. Buna rağmen net bir kanat oyuncusu eksikliği göze çarpıyor. 2 sezon önce Onyekuru, geçen sezon Visca gibi kanat oyuncularının takımlarına yaptığı katkıyı göz önüne alırsak Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyuncu alması şart gibi gözüküyor ya da şu an kadroda bulunan ve transferi konuşulan Garry Rodrigues'in performans olarak Galatasaray'daki günlerine dönmesi gerek.



Frey, Fenerbahçe seviyesinde değil

Antalya maçında santrfor bölgesinde Frey görev yaptı. Fiziksel eksiği yok. Ancak kalitesi F.Bahçe seviyesinde değil. Ligde fazla süre bulabileceğini zannetmiyorum. Her gün Lazio'ya transfer ettirilen Vedat Muriqi konusu halen netleşmedi. Yönetim ligin başlamasına az bir süre kala Vedat konusunu halletmeli. Ya Vedat ile devam edilmeli ya da bir an önce elden çıkarılarak bu sezonun santrforu transfer edilmeli. Yönetim bu kararı çabuk vermek zorunda. Santrfor dışında Lemos'un partnerinin de en hızlı şekilde kadroya katılması önemli.



Mame Thiam

F.Bahçe'nin Senegalli yeni transferi Thiam, Antalyaspor karşılaşmasında 90 dakikada 4 isabetli şutun 3'ünü gole çevirerek hat-trick yaptı.

