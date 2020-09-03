A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0'lık üstünlükle kazandı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golü 80. dakikada frikikten Szoboszlai kaydetti.

Grubun diğer maçında Rusya sahasında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

İŞTE GRUPTAKİ PUAN DURUMU





EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN SİFTAH YAPTI

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez milli takıma davet edilen Mert Hakan Yandaş, ilk 11'de forma şansı buldu. Süper Lig'de geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ilk kez ay-yıldızlı formayla Sivas'ta sahaya çıktı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLK KEZ SİVAS'TA

Ay-yıldızlı ekip, ilk defa Sivas'ta müsabakaya çıktı.

TFF'nin yayımladığı Türkiye-Macaristan maç kitabına göre, A Milli Futbol Takımı'na, daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Konya, Eskişehir, Rize ve Alanya ev sahipliği yapmıştı.

Karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı, Ağustos 2016'da hizmete girdi. Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli stat, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ A MİLLİ TAKIM'LA 63. MAÇINDA

Deneyimli teknik adam, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 63. maçına çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu, 15 maçta da berabere kaldı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 94 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü.