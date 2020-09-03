Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

RESMİ MAÇLARDA ÖNDEYİZ



A Milli Takım, daha önce 6 resmi maçta karşılaştığı Macaristan'a yalnızca 1 kez yenildi. Bu karşılaşmaların 3'ünden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Oynanan 6 özel maçın ise 5'ini Macaristan, 1'ini Türkiye kazandı.