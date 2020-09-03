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Vurduğunuz gol olsun! İşte 'nin maçı 11'i

elemerlerinde gösterdiğimiz harika performansın ardından sıra şimdi Uluslar Ligi'nde... Millilerimiz bu akşam saat 21.45'te 'ta ile karşılaşacak. Teknik direktörümüz , karşılaşma öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte Ay-Yıldızlı forma ile 90 dakikaya başlayacak o isimler...

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:12 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:15 ABONE OL
Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

Milli Takımımız, tam 291 gün sonra sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Uluslar Ligi'nde 'ı ağırlıyor.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

B Ligi 3. Grup ilk maçında oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlıyor. 4 'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

'nin Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

En son Elemeleri'nde 17 Kasım 2019'da Andorra ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

YOLUN SONU KATAR'A ÇIKIYOR!

Katar'da düzenlenecek 2022 finallerine gruptan gidemeyecek takımlar için Uluslar Ligi önem taşıyor. Dünya Kupası'nda gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ile Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 ülke, Play-Off maçlarında mücadele edecek.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

RESMİ MAÇLARDA ÖNDEYİZ

A , daha önce 6 resmi maçta karşılaştığı 'a yalnızca 1 kez yenildi. Bu karşılaşmaların 3'ünden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Oynanan 6 özel maçın ise 5'ini , 1'ini kazandı.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

579. SINAV

, maçıyla birlikte tarihindeki 579. sınavına çıkacak. A , 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 221'ini kazanan ay-yıldızlı ekibimi, 135 beraberlik, 222 de yenilgi aldı. 763 kez rakip fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 823 gol gördü.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

GERİ SAYIM BAŞLADI

Ay-yıldızlı ekibimiz, maçı için dün öğle saatlerinde İstanbul'dan 'a geçti. Akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı 4 'nda taktik prova yapan A , daha sonra maç için geri sayıma geçti.

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Mert Zeki Çağlar Merih Umut Cengiz Mahmut İrfan Ozan Hakan Burak

Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i

MACARİSTAN: Gulacsi Bese Orban Lang Hangya Patkai Nagy Simon Szoboszlai Sallai Szalai

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Vurduğunuz gol olsun! İşte Türkiye'nin Macaristan maçı 11'i
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