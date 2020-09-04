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ve of Legends turnuvasında 3'üncülük için kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 20:10 Son Güncelleme: 4.9.2020 21:41 ABONE OL
Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI

Sezon öncesi hazırlık döneminde The Land of Legends turnuvası düzenlendi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un katıldığı turnuvada Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 4-0, Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Turnuvayı üçüncü sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş ve Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:00'dan itibaren Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel.

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Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI
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