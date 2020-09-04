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3-4 | MAÇ SONUCU

çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında ekiplerinden ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı bordo-mavililer 4-3'lük skorla kazandı.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:18 Son Güncelleme: 4.9.2020 19:16 ABONE OL
Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezonda hedef şampiyonluk. Yeni transferleriyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Abdülkadir Ömür (2), Anthony Nwakaeme ve Joao Pereira kaydetti.

Ev sahibi Rizespor'un golleri ise Milan Skoda (2) ve Abdullah Durak'tan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor GOL | Çaykur Rizespor 1-1 Trabzonspor GOL | Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor GOL | Çaykur Rizespor 2-2 Trabzonspor GOL | Çaykur Rizespor 2-3 Trabzonspor GOL | Çaykur Rizespor 2-4 Trabzonspor GOL | Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor

MAÇTAN DAKİKALAR:

13'üncü dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Skoda, Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 1-0.

17'nci dakikada Ekuban'ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, yerden düzgün bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

21'inci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla arka direkte boş durumda kalan Abdülkadir Ömür topu ağlara gönderdi: 1-2.

34'üncü dakikada Samudio'nun sol kanattan ceza sahasında gönderdiği ortada Skoda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

42'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Nwakaeme bekletmeden yerden sert bir şut çıkartarak topu ağlara gönderdi: 2-3.

45'inci dakikada Marlon'un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

48'inci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Chatziisaias'ın kafasında seken topla arka direkte buluşan Abdullah'ın şutunda top ağlara gitti: 3-4

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 4-3 kazandı.

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Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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