Cimri Kartal

Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi.. Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.Bu arada yönetici Erdal Torunoğulları,ifadesini kullandı.BEŞIKTAŞ'IN yollarını ayırmaya çalıştığı Fransız stoper İsimat Mirin geçen sezonu Lique 1 ekibi Toulouse'da kiralık geçirmişti. Bir önceki Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için yıllık ücreti 1 milyon 200 bin Euro olan Mirin'i Toulouse'a göndermek için neredeyse üstüne para ödedi.. Yani Mirin'in parasını siyah-beyazlılar ödedi, Fransız ekibi ise adeta bedavaya bir sezon faydalandı.BEŞİKTAŞ'TA sakatlığına rağmen Ljajic'in Sırbistan Milli Takımı'na çağrılması krize neden oldu. Yeni sezonun ilk idmanında sakatlanan tecrübeli oyuncu buna rağmen Sırbistan'ın Uluslar Ligi maçları milli davet aldı. Beşiktaş, oyuncunun sakatlığı ile ilgili son bilgileri Sırbistan Milli Takımı doktoruna göndermesine ve hazır olmadığı yönündeki uyarılara rağmen karar değişmedi. Bunun üzerine Ljajic milli takıma katıldı.SIVASSPOR ile oynanan maçta sakatlanan Beşiktaş'ın sol açığı Kevin N'Koudou'nun durumu belli oldu. Adalesinde çekme tespit edilen Fransız oyuncunun 10 ila 15 gün arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Buna göre N'Koudou 11 Eylül'de başlayacak ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.BİR GÖRÜŞ2015'TE Varşova'da Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Dnipro'nun santrforu olmak Kalinic'i, Blackburn hayal kırıklığından sonra tekrar vitrine çıkarmıştı. Önce Fiorentina sonra Milan derken Kalinic kendini Atletico Madrid'de buldu. Ancak Mandzukic'ten sonra ikinci hayal kırıklığı olan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro idi. İtalyanlar bunu kullanmadı. Serie A'da bir yılda 3 milyon Euro kazanan Kalinic'i Atletico yeni sezonda düşünmüyor. Bonservis amortismanı olan (14 milyon/ 3 yıllık kontrat) 4.8 milyonu kurtarmak istiyorlar ama bunu verecek kulüp yok.