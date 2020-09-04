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Cimri Kartal

Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro’yu çok buldu. komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro’nun altına düşürmek için görüşmelere başladı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 4.9.2020 ABONE OL
Cimri Kartal
Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi. Atletico Madrid ile 2 milyon Euro'ya anlaşan siyahbeyazlılarda oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon Euro'su garanti toplam 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücret Başkan Çebi tarafından çok bulundu. Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın amacı net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon Euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.

ABOUBAKAR DA OLABİLİR
Bu arada yönetici Erdal Torunoğulları, "Listede Ze Luis, Cisse ve Aboubakar da var. Aboubakar için görüştük. Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Eğer anlaşırsak sağlık kontrolüne girecek. Diğer adaylar beklemede" ifadesini kullandı.

Mirin'in ibretlik transfer öyküsü!
BEŞIKTAŞ'IN yollarını ayırmaya çalıştığı Fransız stoper İsimat Mirin geçen sezonu Lique 1 ekibi Toulouse'da kiralık geçirmişti. Bir önceki Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını boşaltmak için yıllık ücreti 1 milyon 200 bin Euro olan Mirin'i Toulouse'a göndermek için neredeyse üstüne para ödedi. 28 yaşındaki stoperin ücretinin 1 milyon Euro'luk kısmını Beşiktaş karşılarken, Fransızlar sadece 200 bin Euro verdi. Yani Mirin'in parasını siyah-beyazlılar ödedi, Fransız ekibi ise adeta bedavaya bir sezon faydalandı.

Ljajic'e milli baskı!
BEŞİKTAŞ'TA sakatlığına rağmen Ljajic'in Sırbistan Milli Takımı'na çağrılması krize neden oldu. Yeni sezonun ilk idmanında sakatlanan tecrübeli oyuncu buna rağmen Sırbistan'ın Uluslar Ligi maçları milli davet aldı. Beşiktaş, oyuncunun sakatlığı ile ilgili son bilgileri Sırbistan Milli Takımı doktoruna göndermesine ve hazır olmadığı yönündeki uyarılara rağmen karar değişmedi. Bunun üzerine Ljajic milli takıma katıldı.

N'Koudou Trabzon'a yok
SIVASSPOR ile oynanan maçta sakatlanan Beşiktaş'ın sol açığı Kevin N'Koudou'nun durumu belli oldu. Adalesinde çekme tespit edilen Fransız oyuncunun 10 ila 15 gün arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Buna göre N'Koudou 11 Eylül'de başlayacak ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Atletico parayı kurtarma peşinde
2015'TE Varşova'da Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybeden Dnipro'nun santrforu olmak Kalinic'i, Blackburn hayal kırıklığından sonra tekrar vitrine çıkarmıştı. Önce Fiorentina sonra Milan derken Kalinic kendini Atletico Madrid'de buldu. Ancak Mandzukic'ten sonra ikinci hayal kırıklığı olan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Satın alma opsiyonu da 9 milyon Euro idi. İtalyanlar bunu kullanmadı. Serie A'da bir yılda 3 milyon Euro kazanan Kalinic'i Atletico yeni sezonda düşünmüyor. Bonservis amortismanı olan (14 milyon/ 3 yıllık kontrat) 4.8 milyonu kurtarmak istiyorlar ama bunu verecek kulüp yok. Beşiktaş, bedelsiz kiralarsa Kalinic'in menajeri büyük ihtimalle gelecek sezon imza parası talebiyle yönetimin karşısına geçer.

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