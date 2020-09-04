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Denizlispor, Rumen kaleci 'u etti

ekiplerinden Denizlispor, 33 yaşındaki kaleci 'u kadrosuna kattı. Ege temsilcisi Rumen eldiven ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 18:45 Son Güncelleme: 4.9.2020 18:46 ABONE OL
Denizlispor, Rumen kaleci Costel Pantilimon'u transfer etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor yeni transferleri de açıklamaya devam ediyor.

Ege temsilcisi 33 yaşındaki Rumen kaleci Costel Pantilimon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli kaleci Pantilimon için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Costel Pantilimon'un kulübüyle olan işlemlerdeki gecikmeden dolayı transferinin bugüne kaldığını belirtti.

Pantilimon'un sözleşmeden sonra bugün yeni takımıyla idmanlara başlayacağını aktaran Çetin, "Geçmiş dönemde başarılara imza atmış bir sporcumuz. İnşallah önümüzdeki sezon da bizle beraber, hayalimizdeki hedeflere hep beraber, taraftarlarımızla beraber, bu süreçte bize eşlik edecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çetin, bir soru üzerine takıma 3 oyuncu almak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Costel Pantilimon ise Denizli'ye geldiğinden beri çok güzel izlenimler edindiğini belirterek, "Buraya futbol oynamaya geldim. Bu benim en önemli işim. Arkadaşlarıma yardım edip hedeflere beraber ulaşmak istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Konuşmaların andından Costel Pantilimon, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Denizlispor, Rumen kaleci Costel Pantilimon'u transfer etti
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