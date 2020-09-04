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'de gidiyor 3 yıldız geliyor!

Son dakika haberleri... Transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, 'nin ayrılığı sonrası son operasyonunu yapacak ve takıma 3 yıldız isim daha kazandıracak. Bu isimlerle anlaşmaları tamamlayan sarı lacivertli takım, Kosovalı golcünün transferinin resmileşmesini bekliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 11:02 Son Güncelleme: 4.9.2020 11:10 ABONE OL
Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

'in transferi uzadıkça uzadı. ile Lazio ortak noktayı bulmak için aylardır pazarlık halinde. Ancak İtalyan basınına göre kulüpler sonunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler'in, Lazio'nun 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeme teklifini kabul ettiği belirtildi. Bu bedelin önemli bir bölümünün Fenerbahçe'ye peşin olarak verilmesi bekleniyor. Muriç ile daha önceden 5 yıllık anlaşmaya varan Mavi-Beyazlılar'ın bu transferi her an açıklayabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

DEĞERİNİ 6'YA KATLADI!
Bu gerçekleştiğinde Sarı-Lacivertliler, geçen sezon başında 3.5 milyon Euro'ya satın aldığı Muriç'i sadece 1 sezon sonra 20 milyon Euro'ya satmış olacak. Anlaşmada yer alan madde gereği bu transferden elde edilecek paranın yaklaşık 2.5 milyon Euro'su 'a verilecek.

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

PLANI 16 MİLYON EURO'YDU
Haberde, Lazio Sportif Direktörü 'nin uzun süredir uğraştığı transferini 16 milyon Euro'ya bitirmeyi planladığı kaydedildi. Ancak çetin geçen pazarlıklar sonrası Tare'nin, daha fazla parayı gözden çıkarmak zorunda kaldığı yazıldı. Ighli Tare'nin Muriç'i bitirdikten sonra yeni takviyelere yöneldiği belirtildi. Arnavut sportif direktörün sıradaki hedefinin, Torino'nun başarılı stoperi Izzo olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

Muriç'ten elde edilecek para, 'nin transferdeki son operasyonu bitirmesini sağlayacak. Kosovalı'nın satışının resmen açıklanmasının ardından Zahavi, Tisserand ve Visca'ya imza attırmak için düğmeye basılacak

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

Hemen her gün yeni bir yıldızı açıklayarak transferde gövde gösterisi yapan , son dönemde sessiz. En az 3 isme daha imza attırıp transferi kapatması beklenen Sarı-Lacivertliler, 'in satışını bekliyor. 25 yaşındaki golcünün Lazio'ya imza atmasının ardından, operasyonunun son perdesi başlayacak. Hedefteki ilk 3 isim , ve .

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

YÖNETİM TEMKİNLİ
Fanatik'in haberine göre Zahavi'nin bonservisi elinde olsa da 1 milyon Euro imza parası ödenmesi bekleniyor. Visca için takasın yanı sıra 'e para teklifi de yapılacak. Tisserand için ise Wolfsburg ile 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlandı. Tüm bu ödemeler için Muriç'in satışı hayati önem taşıyor. Yönetim Zahavi ve Tisserand'ı bitirmesine rağmen, Muriç'te yaşanabilecek bir pürüzü düşünerek resmi açıklamayı, Kosovalı'nın Lazio'ya imzasının sonrasına bıraktı.

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

İKİ İMZA BİRDEN
Eğer işler Emre Belözoğlu'nun planladığı gibi giderse 'nin lig başlamadan önce özellikle Zahavi ve Tisserand transferlerini açıklaması bekleniyor. Visca için ile kıran kırana bir pazarlığa girişildiği için Boşnak yıldızın muhtemel imzası transferin son günlerine kalabilir.

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

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Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!
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