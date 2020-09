Fenerbahçe'de Muriqi gidiyor 3 yıldız geliyor!

Vedat Muriç'in transferi uzadıkça uzadı. Fenerbahçe ile Lazio ortak noktayı bulmak için aylardır pazarlık halinde. Ancak İtalyan basınına göre kulüpler sonunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler'in, Lazio'nun 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeme teklifini kabul ettiği belirtildi. Bu bedelin önemli bir bölümünün Fenerbahçe'ye peşin olarak verilmesi bekleniyor. Muriç ile daha önceden 5 yıllık anlaşmaya varan Mavi-Beyazlılar'ın bu transferi her an açıklayabileceği kaydedildi.