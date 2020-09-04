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bombayı patlatıyor! 'dan

Son dakika haberleri... Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. , devi 'ın yıldız ismini gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 12:46 Son Güncelleme: 4.9.2020 12:51 ABONE OL
Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

orta saha transferi için vites yükseltti. Uzun süredir Fred için nabız yoklayan sarı kırmızılılar, gözünü 'ın bir başka yıldızını dikti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

dönemine hızlı bir giriş yapan 'nin istediği yıldız için ezeli rakip devreye girdi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

Taraftarın ve yönetimin bir numaralı gündemi haline gelen orta saha transferi için 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

FRED OLMADI
Geçtiğimiz günlerde 'ın kadro rotasyonunda düşünmediği Fred için nabız yoklayan , Brezilyalı futbolcuyu 'ye gelmek için ikna edememişti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

27 yaşındaki futbolcunun 'a gelmeye sıcak bakmamasının ardından rotayı 'de tutan sarı kırmızılılar, United'ın tecrübeli sol ayağı Mata'yı gündemine aldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ
Takımdaki geleceği tartışma konusu olan 32 yaşındaki İspanyol yıldızın adı, döneminin başında ile de anılmıştı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

Geçtiğimiz günlerde Van de Beek'i renklerine bağlayan 'ın Mata transferi için 'a yeşil ışık yaktığı ve 'ın menajeri 'in görüşmeler konusunda sarı kırmızılıalrar kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

'A GELİYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre takımda rotasyonun dışında kalacak olan Mata'nın da 'a gelmeye sıcak baktığı, transferin önümüzdeki hafta sonuçlanması halinde 32 yaşındaki yıldızın özel uçakla İstanbul'a geleceği belirtildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata

KOLAYLIK SAĞLANACAK
ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun ile anlaşması takdirde bedelsiz olarak edileceği de gelen bilgiler arasında.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Manchester United'dan Juan Mata
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