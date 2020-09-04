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İşte 'ın 'ye teklifi!

ile yollarını ayıran , gündemine 'dan ayrılan 'yi almıştı. Görüşmelere devam ederken Beşiktaş, tecrübeli forvete yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 15:20 ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın Papiss Cisse'ye teklifi!

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor mevkisinde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'ta 4 isim öne çıkmış durumda. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis, Kalinic ve Aboubakar transferi için girişimlerine devam ederken, Papiss Cisse ile dirsek temasını koruyor.

Alanyaspor'a veda eden Senegalli futbolcu ile görüşen ve sözleşme şartları konusunda uzlaşma sağlamaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, 35 yaşındak futbolcuya 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.

ANDERLECHT OLMAZSA BEŞİKTAŞ!
Manchester'da yaşayan ailesine yakın olmak istemesinden dolayı Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile de görüşen Cisse, Belçika temsilcisi ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu çıkaramazsa Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacak.

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İşte Beşiktaş'ın Papiss Cisse'ye teklifi!
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