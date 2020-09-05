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'den Cavani bombası!

hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren , transferde dur durak bilmiyor. Fransız medyası, sarı-lacivertlilerin için devrede olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 01:05 Son Güncelleme: 5.9.2020 01:06 ABONE OL
Fenerbahçe'den Cavani bombası!

Lazio'ya gitmesi an meselesi olan Muriç'in yerine santrfor arayan Fenerbahçe için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Steven Occhipinti, bonservisi elinde olan Edinson Cavani ile dört kulübün ilgilendiğini ve bunlardan birinin F.Bahçe olduğunu ileri sürdü. Occhipinti, Uruguaylı golcüyü isteyen diğer kulüplerin Atletico Madrid, Leeds United ve Boca Juniors olduğunu belirtti. Fransız gazeteci 33 yaşındaki Cavani'ye talip olan takım arasında Fenerbahçe seçeneğinin daha ağır bastığı yorumunu yaptı.

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Fenerbahçe'den Cavani bombası!
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