Şenol Güneş'ten rotasyon açıklaması! "Değişiklikler olacak"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Ozan Kabak, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan müsabakası öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

İşte Güneş'in açıklamaları:

Yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir yola çıkıyoruz. Başlangıç olarak ligler başlayıp milli maçları oynadığımız dönemin tersine geçtik. Ligler geç bittiği için tekrar başlamadan milli maçlar başladı. Kulüplerden oyuncu alıyoruz. Orada bir sıkıntı oldu. Değişik bir kadro çıkaracağız. Sakatlıktan dönen oyuncularımız oldu çünkü. Yorgun olan arkadaşlarımız var.