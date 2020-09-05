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'ten rotasyon açıklaması! "Değişiklikler olacak"

A Milli Takım Teknik Direktörü , ile oynanacak kritik mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, maçındaki kadronun değişeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 20:43 Son Güncelleme: 5.9.2020 20:44 ABONE OL
Şenol Güneş'ten rotasyon açıklaması! Değişiklikler olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Ozan Kabak, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan müsabakası öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

İşte Güneş'in açıklamaları:

Yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir yola çıkıyoruz. Başlangıç olarak ligler başlayıp milli maçları oynadığımız dönemin tersine geçtik. Ligler geç bittiği için tekrar başlamadan milli maçlar başladı. Kulüplerden oyuncu alıyoruz. Orada bir sıkıntı oldu. Değişik bir kadro çıkaracağız. Sakatlıktan dönen oyuncularımız oldu çünkü. Yorgun olan arkadaşlarımız var.

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Şenol Güneş'ten rotasyon açıklaması! "Değişiklikler olacak"
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