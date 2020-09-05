Yanlış seçimlerle dolu kötü bir maç

Kesinlikle hazırlık maçı olarak değerlendirildiği ortada. Bu dönemde, bu mantık doğru değilGüneş hazırlık maçı olarak görüyor... Ama şans verilen oyuncuların bir şeyler yaptığını görmeyi umardıkGüneş'in tercihleri Uluslar Ligi'ni önemsemediği anlamına gelmez. Seçimlerini doğru buluyorumŞenol hocanın 11'inde ya da yaptığı değişikliklerde yanlış aramak yerine UEFA'nın yanlışına bakmak gerekiyorMilli Takım, Uluslar Ligi'ndeki ilk müsabakasında iyi bir futbol oynayamadı ve kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı. Şenol Güneş'in ilk 11 tercihlerinde bir hata görüyor musunuz? Özellikle maça hazırlık karşılaşması havasında mı bakıldı? Böyleyse bu hata mı?Bize hiçbir şey katmadıKESINLIKLE hazırlık maçı olarak değerlendirildiği ortada. Şenol hoca da 'Gençleri görmek istiyoruz' dedi ve ona paralel bir kadro çıkardı. Bu dönemde, bu mantık doğru değil. Çünkü oyuncularınız maç oynayarak formda gelmediler. Belli performansları olsaydı, bunu planlar dahilinde sahada görme şansımız olurdu.İlk yarı resmen dayak yedik. İkinci yarıda ise üstündük ama tehlike yaratamadık. Bu maç bize hiçbir şey katmadı. Hiçbir oyuncu hakkında fikrimiz olmadı.Şenol Hoca görmek istediğini görmüştür!AYLAR sonra izlediğimiz Milli Takım; aldığı sonuç, oynadığı futbol ve ruhsuz hali kimseyi mutlu etmedi. Şüphesiz ki bu üzerinde ısrarla durulması gereken bir durum değil. Sıkıştırılmış bir lig yaşadık. Arkasından tatil ve sonra milli maç…Hocaya da hak verdiğim bir nokta var. Elindeki isimlerin neler yapabileceğini bilmek istiyor. Fakat biz şans verilen oyuncuların bir şeyler yaptığını görmeyi umardık. Sahada kimseyi göremedik Uğurcan dışında... Direkten dönen iki topla Uğurcan'ın 3 net kurtarışı olmasaydı farklı geriye düşebilirdik. Şans bizimle olmasına rağmen bekleneni veremedik. Aklımızdadiyebileceğimiz bir an bile yoktu. Sırbistan karşısında Şenol Hoca herhalde aynı 11'i sahaya sürmez. Görmek istediğini görmüştür...Eleştiri konusu olamaz9 ay aradan sonra toparlanmak ve maç oynamak kolay değil. Milli Takım konusunda hiç karamsar değilim. Şenol Güneş ile 13 maç oynamış milliler, resmi maçlarda 2. yenilgisini aldı. Genç yaş ortalaması ve oyun kalitemiz beni endişelerden uzak tutuyor. Şenol Güneş'in tercihlerini de doğru buluyorum. Çünkü Milli Takım, 1.5 yıllık yoğun bir maç ve şampiyona trafiği yaşayacak.Bu yüzden Mert Hakan Yandaş gibi, Emre Kılınç gibi, Uğurcan gibi, merak ettiği isimleri görmek istemesini normal karşılıyorum. Bu Uluslar Ligi'ni hocanın önemsemediği anlamını taşımaz amaBir teknik adamın soru işaretlerini ortadan kaldırma hamlesi bu şartlarda eleştiri konusu olmaz. Bu takım Güneş ile çok iyi işlere imza attı ve atacak.UEFA askıya almalıydıMILLI Takım, aylar sonra maça çıkıyor. 15 gün tatil yapabilen futbolcular 20 gündür sezona hazırlanıyor. Ligler başlamamış, maç eksikleri var. Bu durumda Şenol Güneş'in sahaya çıkardığı 11 ya da yaptığı değişikliklerde yanlış aramak yerine dönüp UEFA'nın yanlışına bakmak lazım. Pandemi bütün takvimi bozmuş, iki Avrupa kupasının finali mayıs yerine ağustos sonunda oynanmış, UEFA pekala bu sonradan icat ettiği Uluslar Ligi'ni askıya alabilirdi.Elbette kazanalım, hep kazanalım isteriz ama önceki gün sahaya konulan performansın önüne 2020'nin bıraktığı hasarları koyun lütfen.A Milli Takım, Sırbistan maçı hazırlıklarını 4 Eylül Stadı'nda sürdürdü. Macaristan karşılaşması sonrası sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülen Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı.