Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti Trabzonspor alıyor! Rodrigo Dourado...

Son dakika haberi: istemişti alıyor! ...

hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden 'da çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından yeni sezona daha da iddialı girmek isteyen bordo-mavililer daha önce 'ın da gündemine gelen, için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 19:00 Son Güncelleme: 6.9.2020 19:02 ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti Trabzonspor alıyor! Rodrigo Dourado...

Trabzonspor, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado için devreye girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezon başında Fernando'nun yerine alınmasını istediği Dourado, Trabzonspor yolunda...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Son dönemde Güney Amerika pazarına giren bordo-mavililerin Internacional'le, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Brezilya ekibi geçen sezon Dourado için CSKA ve Galatasaray'dan 5 milyon Euro istemişti. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül 2020 açıklandı!
SON DAKİKA HABER | Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef eleme adayları kimler oldu, hangi yarışmacılar potada? Masterchef'te dün gece bireysel dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
Hülya Darcan kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki kavga için ilk kez konuştu!
UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
SON DAKİKA: İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı! "Sosyal medyada karamsar şarkılar dinliyordu..."
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in hayatını değiştiren olay… ‘Kızımın kanseri yenmesini kutlarken hastalığımı öğrendim’
SON DAKİKA! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu geldi... Altın düşecek mi yükselecek mi?
KPSS sınavı saat kaçta başladı ve kaçta bitecek? 2020 KPSS lisans sınavı oturumları kaç dakika sürecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray istemişti Trabzonspor alıyor! Rodrigo Dourado...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA